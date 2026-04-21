Siemens fortalecerá sus operaciones en Querétaro; invertirá 1,300 millones de pesos

Querétaro, Qro. Siemens, compañía tecnológica de origen alemán, invertirá 1,300 millones de pesos para expandir sus operaciones industriales en Querétaro; el proyecto agregará 300 empleos, de acuerdo con información de la compañía.

La inversión fue anunciada durante la Hannover Messe, feria industrial con sede en Alemania y que se realiza del 20 al 24 de abril.

Este nuevo proyecto se suma a la inversión de 1,800 millones de pesos que la compañía anunció anteriormente; en conjunto, representa una inyección de capitales por más de 3,000 millones de pesos invertidos en el estado en el último año, informó en un comunicado de prensa.

Para la firma tecnológica, Querétaro se consolida como un polo clave para la manufactura avanzada de Siemens en la región.

El CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, Alejandro Preinfalk, destacó que la entidad se ha convertido en un polo clave para las operaciones de la empresa.

“Querétaro se ha convertido en un pilar clave para Siemens a nivel global. Esta inversión no solo amplía nuestra capacidad productiva, sino que fortalece nuestra posición para acompañar a nuestros clientes en su transición hacia industrias más digitales, sostenibles y resilientes”, mencionó.

Tras casi cuatro décadas en Querétaro, Siemens desempeña operaciones de manufactura de soluciones tecnológicas para la electrificación industrial. Entre sus actividades principales, produce paneles y sistemas de control para aplicaciones de media y baja tensión, para su uso en las industrias automotriz, alimentos y bebidas, infraestructura energética.

El plan de expansión ayudará a optimizar procesos productivos, reducir tiempos de entrega y avanzar en los objetivos de descarbonización.

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Adicionalmente a las actividades manufactureras, la firma alemana también tiene capacidades de ingeniería, investigación y desarrollo encaminadas a soluciones para sistemas eléctricos. Siemens es una empresa de tecnología centrada en la industria, la infraestructura, la movilidad y la atención médica.

“Una inversión muy importante, de 66 millones de euros, 300 nuevos empleados en Querétaro, adicionales a los 90 millones de euros que ya anunciamos el año pasado, es una gran historia de éxito”, expresó el directivo.

En el marco del anuncio de inversión -y la gira que realiza una comitiva queretana en Alemania- el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero, se reunió con directivos de la compañía, donde hablaron de la inversión y planes de crecimiento de la empresa.

También conversaron sobre el desarrollo de infraestructura tecnológica para proyectos de alto valor y el fortalecimiento del ecosistema de manufactura avanzada para consolidar a Querétaro como un hub tecnológico para Norteamérica.