Gobierno de Puebla planea adquirir 8,000 vehículos de Olinia

Puebla, Pue. El gobierno de Puebla sería de los primeros en adquirir vehículos eléctricos de la marca mexicana Olinia, cuando empiezan a salir al mercado en 2027; el mandatario Alejandro Armenta Mier, estima que querrán 8,000 unidades, de las que 5,000 serían para el transporte público y el resto podrían ser para el uso oficial de la administración.

Explicó que el objetivo con esta adquisición es dar un paso a la transición de unidades de gas a eléctricas, las cuales representan un punto de lanza en material de movilidad para Puebla.

Comentó que, a través de las secretarías de Movilidad y Transporte, así como de Finanzas se valora el proceso de compra y, como se pueden dar a los concesionarios con créditos.

Mencionó que la administración estatal tiene mucho interés en darle celeridad a la transición, ya que deben generar las condiciones para que esos vehículos eléctricos gusten a los concesionarios y como parte del servicio del transporte público.

En el caso de las unidades para incorporarlas al servicio de rutas, dijo, se podría pedir a los concesionarios que den el 20% de enganche y, con ello, recibirla.

Costo de vehículos Olinia

Los vehículos eléctricos de Olinia tendrán un costo de 150,000 pesos aproximadamente, del cual se tendrán dos versiones, uno para pasajeros y el otro de carga. La venta será a partir del verano de 2027 y habrá centros de carga en Puebla y 2 estados.

Consideró que Olinia hará que México deje de ser visto como proveedor de autopartes, al tenerse la primera marca impulsada por el gobierno federal.

Armenta Mier recalcó que Puebla será uno de los principales estados, en aprovechar esa producción de vehículos eléctricos para fortalecer el transporte público local, y que los poblanos también vean a Olinia como una opción para hacerse un automotor, con un precio accesible.

Mencionó que, en un principio las unidades podrían suplir a los mototaxis que hay en el interior del estado, lo cual es factible porque requieren vehículos seguros y pequeños.

Comentó que el gobierno del estado quiere dejar un precedente en movilidad y que los concesionarios sean partícipes de la modernización que requiere el transporte público, ya que hay fallas y se tienen vehículos obsoletos.

En Puebla, operará la fábrica de baterías de Olinia, la cual estará cerca de la planta AUDI, cuya construcción está en proceso.