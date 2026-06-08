IMEF ve derrama económica limitada y un impulso de apenas 0.15% al PIB por el Mundial 2026

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) prevé una derrama económica limitada y un impulso menor al crecimiento económico ante el Mundial de Futbol 2026, que comenzará el próximo 11 de junio en nuestro país, así como en Estados Unidos y Canadá.

En videoconferencia de prensa, Federico Rubli, uno de los autores de la Ponencia IMEF 2026 llamada Más que futbol: el Mundial 2026 y la integración de América del Norte, señaló que en México no se siente la emoción de la fiesta pambolera ante las manifestaciones y marchas por parte de los maestros de la CNTE, además del descontento por obras inconclusas que han generado una afectación en la vida de las y los mexicanos.

Señaló que pese a una estimación inicial de hasta 5 millones de turistas por el mundial, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) prevé que sea de 1.2 millones, con un gasto promedio entre 350 y 500 dólares diarios, por lo que la derrama económica podría ser de entre 1,200 y 1,500 millones de dólares.

"Es un impacto que hubiéramos querido que fuera mucho mayor (...) lo que nosotros calculamos es que ese impacto puede ser de 0.15% del Producto Interno Bruto (PIB). Es una pena que no sea un impacto mayor porque toda la euforia de un mundial debería de darnos más gasto, más impacto económico, mayor derrama de la que más o menos se está anticipando", agregó.

De acuerdo con las estimaciones previas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) —que mantiene un estimado optimista entre 1.8 y 2.8% pese al consenso del mercado que ronda 1%— el impacto del Mundial de Futbol será de apenas 0.2% ante el mayor flujo de visitantes, que implicará una mayor demanda de servicios en el país.

Otro de los puntos por los cuales este mundial se siente "desangelado" es por las "migajas de partidos" que tendrá México, y es que de 104 juegos sólo 13 se llevarán a cabo en tres ciudades de la República Mexicana, recordó Jorge Arturo Anglad Martínez, otro de los autores de la Ponencia.

A ello, también se añade el costo elevado de los boletos. José Domingo Figueroa Palacios, también autor de la Ponencia IMEF, indicó que los precios son 71 veces mayores en comparación al Mundial de 1986 que también se llevó a cabo en México.