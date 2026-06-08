Jalisco renueva sistema de radiocomunicaciones del C5 con Motorola Solutions

El estado de Jalisco renovó equipos de radio para comunicación en el C5, luego de 18 años sin una actualización tecnológica a gran escala, esta nueva tecnología será estrenada en el marco del Mundial de Futbol de la FIFA, del que Guadalajara será sede de cuatro partidos, explicó Daniel Segura, Director de Ventas de Gobierno en Motorola Solutions México, en entrevista.

El proyecto, que arrancó operaciones el pasado 1 de junio, modernizó por completo la red de radiocomunicaciones del C5, un sistema que conecta a 125 dependencias, 120 municipios, los tres órdenes de gobierno y el 911, "es un tipo de sistema muy parecido a un celular, pero es de radio de emisión crítica”, detalló “esto significa que tiene que conectar el radio con otro radio, un policía con una ambulancia, en menos de un segundo".

Como parte del contrato, además del software "se integraron 200 equipos de última tecnología LTE, que son unos equipos que se llaman L11 Lex de Motorola Solutions, de uso rudo, robustos, especialmente para fuerzas del orden", además "se van a reutilizar 12,000 equipos de radio que ya tienen actualmente, que son equipos de muy buena calidad, la mayoría son Motorola, y se van a seguir utilizando perfectamente".

El acuerdo incluye además una póliza de servicio y mantenimiento operacional que cubre todo el periodo del gobierno actual, encabezado por Pablo Lemus. "De tal manera que ellos no tienen que preocuparse posteriormente por contratar un mantenimiento, sino que ya está incluido en el proyecto", explicó.

Los equipos tienen una vida útil de cinco años, "sin embargo, hemos visto con la experiencia que duran lo doble o triple, pero la actualización tecnológica los alcanza y tienen que modernizar su base instalada en un momento dado".

Interés de gobiernos locales

Además de Jalisco, Motorola Solutions ha implementado soluciones de radiocomunicaciones en otras entidades del país, "entre ellos está Nuevo León, que es otra sede mundialista; está Sonora, Oaxaca, Puebla, Coahuila y algunos municipios, no necesariamente estados", como el caso de Mexicali, y el municipio de Chihuahua, "que han adquirido la misma tecnología en una escala diferente, menor, dependiendo de sus alcances territoriales".

El entrevistado explicó que la compañía está ganando terreno entre los gobiernos locales debido a que más allá de dar un servicio o un producto de tecnología, "ofrecemos respaldo operacional" para que el gobierno se encargue de la seguridad pública y servicios de emergencia, y "nosotros nos vamos a encargar de mantener arriba todos los servicios de telecomunicaciones que ellos requieran".

A nivel global, Motorola Solutions cerró el 2025 con ventas netas por 11,682 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 8% anual, de acuerdo con los resultados financieros de la compañía.