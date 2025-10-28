Walmart confía en resiliencia de su negocio para enfrentar incertidumbre por consumo débil y aranceles

En medio de la incertidumbre por los aranceles, la próxima renegociación del T-MEC y el consumo volátil, Walmart de México y Centroamérica confía en la resiliencia de su negocio para enfrentar este entorno macroeconómico retador y mantener su crecimiento de largo plazo en el mercado mexicano.

“Nuestro enfoque sigue estando en lo que podemos controlar y en lograr una aceleración en la ganancia de participación de mercado… Continuamos con nuestros planes de inversión para lograr un crecimiento sostenible de largo plazo”, dijo Cristian Barrientos Pozo, presidente y director general de Walmart de México y Centroamérica.

En su primera videollamada como CEO de la minorista, para presentar los resultados de su reporte del tercer trimestre del año, explicó que por ello centrarán su estrategia en seguir manteniendo precios bajos, aumentar la disponibilidad de productos en los anaqueles y en la tienda en línea, así como acelerar el negocio de e-commerce.

Al tomar la palabra, Paul Lewellen, líder de Operaciones de la cadena de tiendas de autoservicio, comentó que, aunque esperan una mayor demanda de bienes duraderos durante El Fin Irresistible y El Buen Fin, prevén que sus ventas se mantengan estables durante el cuarto trimestre del año, en línea con los resultados del tercer trimestre.

Entre julio y septiembre de este 2025, las ventas de la minorista aumentaron 4.9%, a 241,520 millones de pesos, en comparación con iguales meses del 2024.

“Aunque se espera que el crecimiento de las ventas en la segunda mitad sea más moderado de lo que anticipamos, reflejando un contexto de consumo más débil, seguimos confiando en la fortaleza y resiliencia de nuestro negocio”, explicó Paul Lewellen.

Durante el tercer trimestre de 2025, Walmart de México y Centroamérica abrió 26 tiendas, sumando más de 35,000 metros cuadrados de espacio de venta.

De estás aperturas, en México inauguró 23 tiendas, mientras que en Centroamérica abrió tres unidades, dos en Guatemala y una en Costa Rica.

Con esto, la compañía alcanza 71 aperturas en los primeros nueve meses del año, lo que representa un total de 84,000 metros cuadrados adicionales.

Paul Lewellen anticipó que la apertura de tiendas se acelerará durante el cuarto trimestre del año.

En el tercer trimestre del año, las ventas de Walmart de México y Centroamérica crecieron 280 puntos bases por encima de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) el mayor diferencial desde mediados del año 2021, expusieron los directivos.

Cristian Barrientos informó que están aumentando la velocidad de entregas de última milla y aprovechando la implementación de One Hallway para acelerar las ventas del comercio en línea.

Mediante herramientas de inteligencia artificial están acelerando la actualización de inventarios de 79 a 7 minutos, además, se están asegurando de que los clientes reciban el producto correcto, al precio y en el canal adecuados.

Al mismo tiempo, están implementando iniciativas de productividad, impulsadas por inteligencia artificial, lo que les permitirá generar mayores ahorros de un dígito alto.