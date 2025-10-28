Baja la utilidad de Walmart 9.2% en el tercer trimestre de 2025

Walmart de México y Centroamérica (Walmex) reportó una utilidad neta de 11,747 millones de pesos en el tercer trimestre del año a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El resultado fue, comparado con el mismo periodo del año anterior, 9.2% menor a los 12,934 millones de pesos de ganancias, reportados en ese periodo.

La empresa detalló al mercado que entre los factores que afectaron la utilidad fueron los ingresos financieros netos, que fueron significativamente mayores y llegaron a los 2,693 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 65% frente a lo reportado en el tercer trimestre del 2024.

También se informó al mercado que la utilidad bruta (la ganancia después de costo de ventas) fue de 59,774 millones de pesos y la utilidad de operación fuer de 189, 021 millones de pesos.

La empresa explicó que, aunque los ingresos totales crecieron 4.9%, la utilidad neta se contrajo a 11,747 millones de pesos, principalmente por factores no recurrentes y mayores gastos financieros.

El negocio de comercio electrónico repuntó 20% en el citado periodo y se debió principalmente al repunte de entrega rápida que avanzó 24 por ciento y que en más de 1,370 tiendas de Walmex ya se tiene la capacidad de entrega On-Demand, cubrieron 500 ciudades.

Walmex vendió en el trimestre 241,520 millones de pesos, monto que repuntó 4.9% respecto del mismo periodo del año anterior.