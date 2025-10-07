Walmart de México y Centroamérica nombra a Cristian Barrientos Pozo como nuevo presidente y CEO

Cristian Barrientos Pozo ha sido nombrado presidente y director general de Walmart de México y Centroamérica, informó la cadena de tiendas de autoservicio.

Su nombramiento ayudará a seguir consolidando la estrategia omnicanal a largo plazo, destacó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La minorista recordó que desde el pasado 1 de agosto, el nuevo CEO se había desempeñado como líder interino y miembro del Consejo de Administración.

“Cristian es un líder visionario con un profundo entendimiento de nuestros clientes y socios”, expresó Kathryn McLay, presidenta y CEO de Walmart Internacional.

“Tiene un conocimiento excepcional del mercado, prosiguió, está comprometido con el desarrollo de talento y valora profundamente nuestro propósito. Me complace que esté con nosotros en este cargo”.

En el aviso al mercado, la cadena de supermercados puntualizó que Cristian Barrientos seguirá como “director provisional en el Consejo hasta su ratificación en la asamblea anual de accionistas”.

El recién nombrado presidente y director general de la minorista inició su carrera hace más de 26 años en Walmart Chile desde donde impulsó la creación del formato Súper Bodega aCuenta a partir de 2007, que hoy es uno de los motores de crecimiento en ese mercado.

Más tarde, en 2012 se integró a Walmart México como vicepresidente de Operaciones de Bodega Aurrera, y en 2016 asumió la Vicepresidencia Senior, supervisando los tres formatos de la marca.

Durante ese periodo lideró la apertura de más de 600 tiendas y el desarrollo de nuevos prototipos de negocio.

En 2018, fue nombrado director general de Walmart Centroamérica, cargo en el que dirigió las operaciones en cinco países.

En 2020, regresó a México como director de operaciones, desde donde impulsó la expansión de la operación, la apertura de más tiendas y centros de distribución.

Así como la digitalización y el fortalecimiento del e-commerce, como parte de “la estrategia de Walmart para establecer a la compañía como el jugador omnicanal líder en el mercado mexicano”.

En 2023, asumió la presidencia y dirección general de Walmart Chile.

Barrientos Pozo es egresado de la Universidad Gabriela Mistral y cuenta con un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez.