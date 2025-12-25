Tragedia en Nochebuena: Volcadura de autobús de pasajeros en Veracruz deja al menos 8 muertos

Al menos ocho muertos y 19 heridos dejó un accidente de autobús en el estado de Veracruz la tarde del miércoles, informaron autoridades locales.

El autobús se accidentó cerca de una cañada en la localidad de Zontecomatlán, indicó Protección Civil estatal la noche del miércoles.

"Lamentablemente, la fiscalía ha confirmado 8 personas fallecidas", dijo la dependencia en un comunicado. "Se brinda atención a 19 personas lesionadas, quienes han sido trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla", añadió.

Según la prensa mexicana, el autobús viajaba desde la Ciudad de México hacia la localidad de Chicontepec.

Los accidentes carreteros, que normalmente involucran autobuses de pasajeros o transporte de carga, son comunes en México. A menudo obedecen a exceso de velocidad o fallas mecánicas en las unidades.

A finales de noviembre, 10 personas murieron y otras 20 resultaron lesionadas por un accidente de autobús en el estado de Michoacán.