Mazda llama a revisión a 5,937 CX-70 y CX-90 en México por falla en software

Mazda Motor de México emitió un llamado a revisión para 5,937 de sus CX-70 modelo 2025 y modelo CX-90 año 2024-2025.

Con la finalidad de garantizar el derecho básico a la seguridad y la calidad de las y los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que la alerta obedece a una falla en el software del Módulo de Control de la Carrocería (BCM).

La Profeco precisó que la falla en dichos autos ocasiona que el indicador de combustible del cuadro de instrumentos muestre un nivel superior al contenido en el tanque.

Debido a ello, el automóvil podría quedarse sin combustible durante la conducción provocando que el motor se detenga y que no pueda arrancar el vehículo, alertó la Procuraduría del consumidor en un comunicado.

Como contramedida, la automotriz japonesa inspeccionará las unidades y, en caso necesario, actualizará el software, sin costo para las personas afectadas.

Mazda informará a las y los propietarios cuándo se llevará a cabo la reprogramación del BCM, para que puedan llevar su unidad a su distribuidor autorizado.

La Profeco puso a disposición los medios de contacto: el teléfono 800 01 62932, el sitio web y la liga directa del llamado a revisión para que los automovilistas afectados programen su cita.

Hasta el 17 de octubre pasado no se tenían reportes de materialización de daños o lesiones derivados de este llamado a revisión, informó Mazada por su parte.