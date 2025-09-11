Walmart regresa a El Buen Fin 2025; venderá Hecho en México

Walmart de México regresa a participar al programa El Buen Fin 2025, luego de 6 años de realizar su propia campaña de descuentos, y promete incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a su red de proveedores nacionales para aumentar las ventas de lo “Hecho en México".

Javier Treviño, vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica, dijo que “accediendo al llamado de la presidenta de México (Claudia Sheinbaum)”, la tienda de autoservicios formará parte del Buen Fin como parte del Plan México, tan es así que este año tiene destinadas inversiones por 6,000 millones de dólares para la apertura de tiendas y ampliar la comercialización de productos nacionales, que actualmente supera el 91%.

Al respecto, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales, comentó que la propuesta de elevar aranceles contra las importaciones “que no son leales por parte de países con los que no tenemos tratado” permitirá apoyar sectores tradicionales como el textil o el calzado.

“Estamos seguros de que empresas como Walmart nos van a apoyar para que cada vez más los productores mexicanos puedan vender en Walmart también”, apostó el funcionario.

Durante el evento Grupo Walmart, aliado de El Buen Fin, el corporativo que conforma a tiendas como Walmart, Sam’s Club y Bodega Aurrera se informó que fue la primera empresa en sumarse a lo “Hecho en México” para aumentar la producción nacional y aumentar el consumo.

La cadena de autoservicios más grande y con mayor presencia en México previó que las ventas durante El Buen Fin 2025 superen los 200,000 millones de pesos, confió el subsecretario Vidal Llerenas.

Walmart de México no participa en El Buen Fin desde 2019 tras su salida de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD), por lo que realizaba su propia campaña de descuentos llamada “El Fin Irresistible”, donde reportaba crecimientos de doble dígito.

Con su participación a lo Hecho en México y de la mano al Buen Fin, Walmart se compromete a elevar el contenido nacional, sustituir importaciones y elevar empleos en México.

“Continuar con una iniciativa que surge del sector privado con el sector público mexicano para fomentar el consumo, para ofrecer a las familias más oportunidades de mejores precios. La verdad es que la fecha es muy adecuada, está tantito antes de Navidad, antes ahí del Black Friday de Estados Unidos, si es una fecha adecuada para que la gente haga sus compras, ¿no?, navideñas con más tiempo, para que aproveche las ofertas. Y pues para nosotros es una buena oportunidad para fomentar el consumo, la formalidad, apoyar a los comercios en México”, abundó Vidal LLerenas.

Agradeció a Walmart al sumarse a muchas iniciativas de la Secretaría en apoyo a pymes, “que tienen un programa interesante de pymes que queremos potenciar, que queremos ver cómo esas pymes que ya están trabajando con Walmart pueden tener más apoyo, pueden tener financiamiento”.