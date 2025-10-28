Nuevo CEO de FEMSA prepara plan para OXXO con inversiones de más de 1,000 millones de dólares en México

Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera, quien asumirá la dirección general de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) el próximo 1 de noviembre, alista un plan multianual para OXXO, con el cual contempla mantener sus inversiones por más de 1,000 millones de dólares al año en México, fortalecer sus categorías de alimentos y el formato de tiendas de nicho.

“Continuaremos desplegando más de 1,000 millones de dólares en nuestras inversiones de capital (CapEx) en nuestro país de origen cada año… México continuará jugando un rol desproporcionado en la creación de valor en FEMSA en el futuro”, sostuvo.

En conferencia con analistas, con motivo de la presentación de sus resultados financieros del tercer trimestre de este año, adelantó que ven una gran oportunidad en el segmento de alimentos que se consumen con café, dado que OXXO es uno de los mayores vendedores de esta bebida.

Por ello, buscarán aumentar su participación en el segmento del desayuno, un momento del consumo donde actualmente registran un tráfico menor al promedio de sus competidores.

“Las categorías de café y comida son donde podemos ganar haciendo mejoras significativas. Realizamos un diagnóstico profundo de nuestra propuesta de valor y actualmente estamos en la fase de experimentación para lanzar nuevas ofertas bajo un programa multianual”, acotó.

En su primera conferencia, a pocos días de asumir la dirección general de la empresa propietaria de las tiendas de conveniencia OXXO, así como operadora de la embotelladora de Coca-Cola, farmacias y gasolineras, añadió que las ventas de café están creciendo a doble dígito, lo cual “lo mantiene optimista”.

No obstante, descartó que la minorista se convierta en un canal de venta de tacos. “Soy un firme creyente de que OXXO no es un lugar para vender tacos. Es muy complejo hacerlo”, sostuvo.

Recordó que están comenzando a probar la venta de algunos alimentos, como pizza, tras la reciente alianza con Sbarro, la cadena internacional de pizza.

También han realizado pruebas con marcas como Doña Tota, que ha tenido un buen desempeño, aunque consideró que el crecimiento se dará principalmente en alimentos para el desayuno y para el camino.

“Es para el guerrero de la carretera de México donde vemos una necesidad, donde nuestros consumidores realmente están demandando más oportunidades y donde creo que podemos diferenciarnos de la categoría de tacos”, explicó el próximo CEO de FEMSA.

Van por formato nicho

Jose Antonio Fernández Garza Lagüera adelantó que bajo su liderazgo planean que el 40% de las tiendas OXXO operen bajo el formato de nicho hacia la próxima década.

“Para los próximos 10 años de nuestra expansión creemos que tendremos al menos 10,000 tiendas (nuevas), alrededor del 60% de estas deberían ser tiendas normales y alrededor del 40% de eso deberían ser OXXO nicho. Nuestros números dicen que eso es incluso más grande, pero es demasiado pronto para saberlo”, acotó.

Actualmente, el formato de nicho representa alrededor del 15 al 20% de las tiendas que están abriendo.

Este tipo de unidades se encuentran dentro de empresas, fábricas, hospitales y universidades. Tienden a requerir de menos personal y el surtido de productos es diferente porque no venden cerveza al tratarse de lugares de trabajo.

“Estamos en las etapas iniciales de desarrollar la estrategia que guiará la evolución de nuestra plataforma OXXO en los años por venir tan poderosa como ha sido nuestra propuesta de valor para satisfacer ciertas necesidades y ocasiones del consumidor alrededor de sed, reunión e impulso”, dijo a analistas Jose Antonio Fernández Garza Lagüera.