¿Qué hacer con tu árbol de Navidad? Opciones para reciclar, reutilizar o transformar tu pino natural

El árbol de Navidad es uno de los elementos más emblemáticos de las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo. Su significado y tradición representan una de las épocas más anheladas por millones de mexicanos.

El proceso de decoración con luces brillantes, esferas coloridas y diversas figuras es un evento especial que suele reunir a toda la familia.

Una figura tan importante en las festividades decembrinas no puede terminar en el camión de la basura, en la banqueta de una calle o arrumbado en un lote baldío.

En los próximos días llegará el momento de decir adiós arbolito que nos acompañó en esta temporada. Si eres de los que compró un pino natural, ¿ya pensaste qué harás con él?

Una forma creativa de ahorrar y cuidar la naturaleza

Armando lleva más de una década con su arbolito. Su gusto y respeto por el medio ambiente, además del gasto en el bolsillo, le impide comprar un pino natural cada diciembre. Hace 12 años adquirió uno y lo dejó secar a lo largo de 11 meses.

En vísperas de la siguiente Navidad, retiró el resto de las hojas secas y pintó de blanco el tronco y las ramas que tenía, lo adornó con luces y esferas y listo, como nuevo. “No tienes idea como me chulean mi pino, es una delicia tenerlo aún conmigo. Además, gastar cada año 1,000 o 2,000 pesos en uno nuevo es un balazo en el pie”.

Armando considera que ya llegó el momento de jubilarlo, porque su desgaste es inminente. Por ello, este diciembre adquirió otro arbolito natural y planea hacer el mismo proceso para los siguientes años. “He visto que ofrecen piezas similares en mercados como Jamaica y Xochimilco y los venden en 1,000 pesos o más”.

Otros usos posibles

Existen diversas formas de aprovechar el árbol de Navidad que nos acompañó en estas semanas, además es importante considerar que el tiempo de crecimiento que se requiere para cada unidad va de cinco a 10 años.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) da algunas ideas para sacarle el máximo provecho.

Desecharlo a través de campañas de recolección de árboles para darles un tratamiento especial y utilizarlos en otros fines como la composta. Consulta con tu alcaldía o municipio los lugares y fechas de recolección.

de árboles para darles un tratamiento especial y utilizarlos en otros fines como la composta. Consulta con tu alcaldía o municipio los lugares y fechas de recolección. Como composta de jardín o para depositarlas al pie de plantas para conservar el frescor y frenar o atrasar la aparición de malas hierbas.

o para depositarlas al pie de plantas para conservar el frescor y frenar o atrasar la aparición de malas hierbas. Puedes quitar las hojas y dejarlas un tiempo más para que perfume tu estancia . Algunas piezas todavía tardan en secarse por completo y emanan aroma a pino.

. Algunas piezas todavía tardan en secarse por completo y emanan aroma a pino. Si tienes chimenea, puedes optar por dejar secar las ramas por más tiempo y utilizarlas como leña .

. También se puede utilizar para prender una fogata o bien para una parrilla.

o bien para una parrilla. Algunas personas utilizan las ramas para hacer manualidades para la decoración de la casa o para hacer otros adornos navideños.

o para hacer otros adornos navideños. Si tu árbol es de maceta y tienes jardín, tal vez tendría la oportunidad de ser replantado en tu jardín , en caso de que lo tengas o bien reubicarlo en un lugar adecuado.

, en caso de que lo tengas o bien reubicarlo en un lugar adecuado. Como composta para fertilizar jardines.

jardines. Te puede servir como una casa de para aves.

Como puedes ver, opciones hay muchas, sólo falta poner un poco de creatividad y manos a la obra. Anímate como Armando y te ahorrarás unos buenos pesos en 2026.

