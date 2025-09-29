Walmart abre centro médico en Nezahualcóyotl con capacidad para atender más de 200 pacientes al día

Walmart de México y Centroamérica abrió su primer Centro de Servicios Médicos en Ciudad Nezahualcóyotl, con capacidad para atender a más de 200 pacientes al día; destaca por ser el primero ubicado en el Estado de México.

El nuevo espacio, que se encuentra dentro de la tienda Walmart Ciudad Jardín, alberga cuatro consultorios para medicina general y cuenta con médicos especialistas. Así como un consultorio dental y dos estaciones destinadas a la toma de muestras de laboratorio y signos vitales.

Sin revelar el monto de la inversión realizada, la cadena de supermercados detalló en un comunicado que el centro ocupa más de 188 metros cuadrados y está equipado con tecnología para realizar más de 1,000 estudios clínicos.

Añadió que este centro médico forma parte de su estrategia para aumentar el acceso a servicios médicos en zonas urbanas de alta demanda, en línea con su modelo Walmart Salud.

"Sabemos que muchas familias enfrentan barreras para acceder a servicios médicos. Por eso, estamos comprometidos en ofrecer soluciones de salud de primer nivel a precios accesibles, cerca de donde viven y con horarios pensados para su día a día", comentó Beatriz Núñez, vicepresidenta senior de Crecimiento para Walmart de México y Centroamérica.

Desde la apertura del primer centro en Walmart Plaza Oriente en 2023, la red ha atendido a más de 800,000 pacientes y ha abierto cuatro unidades.

La ubicación en Ciudad Jardín representa un paso más para la cadena de tiendas de autoservicio en la expansión de este tipo de servicios, con un enfoque en cubrir necesidades básicas de salud en puntos estratégicos.

“Con esta apertura continúa nuestra evolución de ser una red de tiendas físicas a convertirnos en una plataforma integral que conecta a millones de mexicanos con soluciones accesibles para sus distintas necesidades, desde adquirir lo que más desean hasta cuidar de su salud”, dijo la minorista.

Además de los Centros de Servicios Médicos, Walmart cuenta con más de 1,570 farmacias y 580 consultorios, así como el Programa Salud, disponible en más de 3,000 tiendas y clubes del país.

Este programa ofrece beneficios como consultas gratuitas con médicos generales, asistencia médica las 24 horas y los siete días de la semana, además de ambulancia para emergencias, atención veterinaria y descuentos en consultas con especialistas.

El centro médico en Ciudad Jardín operará de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas, los sábados de 8:00 a 20:00, y los domingos de 8:00 a 14:00.

En México, más de cinco millones de personas realizan compras todos los días en Bodega Aurrera, Sam’s Club, Walmart Express y Walmart Supercenter.

Actualmente, opera 4,099 tiendas y clubes, así como 32 centros de distribución en la región y cuenta con más de 235,000 colaboradores.

Al cierre del primer trimestre de 2025, Walmart de México y Centroamérica reportó un aumento de 6.5% en sus ingresos consolidados, con ventas por 239,161 millones de pesos.