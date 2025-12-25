Movilizaciones, clima y restricciones viales para este 25 de diciembre en la CDMX

Este jueves 25 de diciembre, que es uno de los días festivos de descanso oficial, la Ciudad de México enfrenta una combinación de factores que pueden afectar la movilidad y las actividades cotidianas: movilizaciones programadas, condiciones meteorológicas con presencia de niebla y bruma, así como la aplicación del programa Hoy No Circula.

Las autoridades capitalinas, a través de sus redes sociales, recomiendan a la población tomar precauciones y planear con anticipación sus traslados.

Movilizaciones o concentraciones

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este día se tienen previstas al menos dos movilizaciones sociales en la alcaldía Álvaro Obregón.

La primera estaba programada para iniciar a las 07:00 horas, con una concentración-rodada que partirá de San Jerónimo 630-4, en la colonia Jardines del Pedregal, con rumbo al Cuarto Dinamo, en el Parque de los Dinamos.

La ruta aún no ha sido definida, por lo que se prevén afectaciones viales intermitentes en la zona sur-poniente de la capital.

Más tarde, a las 18:00 horas, se espera otra concentración-rodada que iniciará en Avenida Insurgentes 2342, colonia Chimalistac, con posible destino al Centro Histórico de la Ciudad de México, también sin ruta confirmada. Ambas movilizaciones podrían generar cierres parciales y congestionamientos.

Clima en CDMX

En cuanto al clima, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que durante la mañana de este 25 de diciembre, particularmente entre las 06:00 y las 09:00 horas, se prevé cielo medio nublado con bancos de niebla en diversas regiones del Estado de México, entre ellas Lerma, Atlacomulco, Naucalpan, Ecatepec y Amecameca. Estas condiciones pueden reducir la visibilidad en zonas urbanas y carreteras, lo que incrementa el riesgo de accidentes vehiculares.

Para la CDMX, se pronostica cielo mayormente despejado, aunque con presencia de bruma, especialmente durante las primeras horas del día.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos y encender luces bajas en zonas con niebla o visibilidad limitada. También se pide a peatones y ciclistas mantenerse atentos a su entorno, sobre todo en vialidades primarias.

¿Qué autos circulan?

El gobierno de la megalópolis anunció también la aplicación del programa Hoy No Circula, vigente también este miércoles 25 de diciembre.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos con engomado verde y terminación de placa 1 y 2, que cuenten con holograma 1 o 2, no podrán circular en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México.

La restricción estará activa durante el horario habitual del programa, de 05:00 a 22:00 horas.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a utilizar transporte público, compartir el vehículo o planear rutas alternas para evitar contratiempos. Aunque el día es considerado de menor actividad laboral, la coincidencia de movilizaciones, condiciones climáticas adversas y restricciones vehiculares podría generar afectaciones en distintos puntos de la capital y la zona metropolitana.