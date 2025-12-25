Industria tecnológica habría alcanzado crecimiento de 12% en Querétaro

Querétaro, Qro. Para la industria tecnológica 2025 fue un año de alta demanda en servicios, influyendo en que el sector local cierre con un crecimiento de casi 12%, proyectó el presidente Clúster de Tecnologías Digitales, Miguel Ángel Carapia González.

Aunque es un crecimiento de dos dígitos, añadió, no es tan fuerte como otros años, pero sigue siendo un balance positivo para una industria que es transversal.

“No fue tan fuerte (el crecimiento), pero sí fue bueno, finalmente como somos un sector transversal en la demanda servicios”, compartió.

El uso de la inteligencia artificial (IA) ha sido factor para el crecimiento de la industria de tecnologías y, también, para los requerimientos en las universidades y en los centros de investigación.

“Ha sido un año muy prolífico, sobre todo por el tema de la inteligencia artificial, es un tema que está en la palestra, es un tema que hoy nos ocupa no sólo al clúster sino a las universidades, a los centros de investigación y a otros clústeres, porque la inteligencia artificial se aplica de manera transversal, entonces, ha sido un año de mucha, mucha, actividad”, pronunció.

De la misma forma, la ciberseguridad es otra vertiente con alta demanda de servicios para salvaguardar las plataformas de los diversos sectores y compañías.

“Querétaro se ha distinguido por tener muchos eventos relacionados con innovación y tecnologías digitales, pero sobre todo concentrado en el tema de ciberseguridad y de inteligencia artificial, ha sido un año muy productivo sino económicamente por lo menos sí en actividades desarrolladas”, comentó.

En este sentido, las empresas del ramo reportaron un incremento en la demanda de servicios, agregó que hay mucho interés por la aplicación de la IA.

El presidente del clúster explicó que varios sectores e industrias están analizando cómo sumar sistemas de IA en sus procesos y que se traduzcan en aumentar la productividad.

“Definitivamente (la IA será factor de crecimiento), porque todo mundo está pensando en cómo es que va a incorporar la IA para que sean más productivos, para tener mejores caminos en sus procesos, principalmente la industria; en los procesos productivos la IA viene a ser una herramienta de mucha actividad”, comentó.

La implementación de la inteligencia artificial también está cambiando los perfiles de los egresados de las universidades, sin embargo -planteó el especialista- la IA tiene una amplia variedad de aplicaciones, por lo que es necesario generar áreas de especialización conforme al rubro en el que se utilice.

“El perfil obligadamente está cambiando, todavía no acaba de cambiarse, pero poco a poco los perfiles que se están requiriendo deben ya de venir con este tema de IA incluido, nada más que todavía hay confusiones al respecto, la IA tiene muchas aplicaciones y de repente creemos que es usar un solo agente de IA y no es así”, expuso.

En ese sentido, el clúster trabaja de la mano de universidades locales para analizar la pertinencia de los planes curriculares.