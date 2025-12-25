"Navidades en México": un viaje por la cultura y la danza del país en el Castillo de Chapultepec

La Navidad mexicana cobra vida en el Castillo de Chapultepec con "Navidades en México", el espectáculo del Ballet Folklórico de Amalia Hernández que transforma las tradiciones en una experiencia escénica que invita a viajar con los sentidos.

Del 25 de diciembre del 2025 al 11 de enero del 2026, más de 100 bailarines y músicos dan cuerpo a un recorrido por las danzas, los cantos y los símbolos que hacen única esta temporada. Cada función se convierte en una travesía por la historia y la cultura popular de México, con vestuarios originales y música en vivo que acompañan cada coreografía.

El Castillo de Chapultepec, uno de los escenarios más emblemáticos de México, se ilumina para celebrar las tradiciones con danza y música.Foto: Cortesía

La puesta en escena se divide en tres actos que conectan lo espiritual con lo festivo:

El primero recrea la anunciación y el nacimiento del Niño Dios.

El segundo, la llegada de los Reyes Magos mediante danzas regionales que recorren distintos estados del país.

que recorren distintos estados del país. El cierre transporta al público a una posada tradicional, con peregrinos, velas y la esperada piñata, símbolo del triunfo de la fe y la alegría compartida.

El Ballet Folklórico de México tiene el privilegio de ser puente entre nuestras raíces y las nuevas generaciones. En Navidades en México celebramos la fuerza de nuestra identidad y la emoción de reconocernos en cada danza", destacó Salvador López López, director general y nieto de Amalia Hernández.

Para quienes buscan una experiencia cultural distinta durante las fiestas, este espectáculo ofrece una mirada al corazón del México navideño: sus creencias, su música y su sentido de comunidad. Más que una obra, es una invitación a redescubrir el significado de celebrar juntos.

La Danza de los Viejitos, originaria de Michoacán, refleja la sabiduría y el humor del pueblo purépecha a través del movimiento.Foto: Cortesía

Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster, que incorpora funciones digitales como códigos dinámicos y transferencia entre usuarios. Alejandro Ordaz, director de marketing de la plataforma, dijo que el espectáculo se ha consolidado como uno de los más esperados del cierre de año y recomendó adquirir entradas únicamente por canales oficiales.

Las funciones se realizarán a las 19:00 horas en fechas seleccionadas:

Diciembre

Jueves 25

Viernes 26

Sábado 27

Domingo 28

Martes 30 Enero

Jueves 1

Sábado 3

Domingo 4

Miércoles 7

Sábado 10

Domingo 11

Navidades en México es más que un espectáculo: es una invitación a viajar a través del tiempo y las tradiciones, donde cada danza revive el espíritu de un país que celebra la vida con movimiento.