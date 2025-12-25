Confían que nueva central de ciclo combinado dará certeza a inversiones en Querétaro

Querétaro, Qro. La nueva Central de Ciclo Combinado (CCC) El Sauz II dará certeza a los proyectos de inversión que buscan instalarse en el estado, declaró el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero.

La nueva instalación, que lleva el nombre de la independentista Josefa Ortiz Téllez-Girón, da certidumbre de que el estado cuenta con energía suficiente para abastecer sus necesidades.

De acuerdo con el secretario estatal, no hay registro de empresas que hayan dejado de invertir en la entidad debido a la falta de energía.

“Son (269) megawatts más que se estarán generando en Querétaro, que dan certeza a las inversiones y al suministro energético, eso nos da tranquilidad, afortunadamente puedo decir que ninguna empresa ha dejado de invertir en Querétaro por falta de energía. (…) Nos da certeza de que va a haber energía suficiente y vasta, para las inversiones que quieren llegar al estado”, expresó.

En paralelo, añadió, se busca impulsar el uso de energías sustentables, promoviendo la implementación de paneles solares en las empresas, así como reducir el consumo energético que proviene de combustibles fósiles.

“Hoy la central de ciclo combinado de El Sauz II es baja en emisiones, digamos que es una central de ciclo combinado amigable con el medio ambiente y que, en ese sentido, estamos impulsando también la transición hacia paneles solares, muchas empresas lo están tomando como una medida apta, y estamos trabajando muy fuertemente en diferentes rubros para la reducción del consumo energético que provenga de combustibles fósiles”, expresó.

Aumenta la capacidad

La nueva CCC cuenta con una capacidad neta de 269 megawatts (MW); está localizada en Pedro Escobedo y fue inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado sábado 20 de diciembre.

Durante la inauguración, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, puntualizó que la infraestructura permite aumentar las capacidades para garantizar la demanda estatal de energía.

La directora ahondó que este año el estado de Querétaro registró una demanda de 1,535 MW, pero la capacidad instalada era inferior, de 723 MW.

Sin embargo, los 269 MW que aportará la nueva CCC se sumarán a los 958 MW de la CCC de Salamanca, en Guanajuato, y casi 450 MW de la CCC de Villa de Reyes, en San Luis Potosí; las tres centrales (todas inauguradas este año) representan una aportación adicional de casi 1,677 MW al Sistema Eléctrico Nacional.