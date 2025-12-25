Más allá de la IA: Habilidades humanas que definirán a los trabajadores del futuro

“Adaptables, creativos y sensibles a su entorno” son algunas de las características que definirán a los trabajadores del futuro, dice Alexandra Whittington, futurista de Tata Consultancy Services (TCS), quien comparte que aunque la inteligencia artificial (IA) está cambiando cómo trabajamos, son las personas quienes harán la diferencia.

Según el informe Habilidades del futuro elaborado por Santander, 58% considera que su conocimiento será clave para acceder y mantenerse en el mercado laboral, pero la formación recibida en esta materia es insuficiente y una de cada tres cree que la IA los sustituirá en el futuro.

El estudio muestra que las áreas de formación más relevantes en México son tecnología, digitalización, idiomas, salud y bienestar, pero a decir de Whittington, hay que centrarse en las habilidades humanas y ciencias sociales, “ser capaz de comprender a las personas, hablar y comunicarse con inteligencia polivalente”.

“A medida que la IA se vuelve más importante en nuestra sociedad, las personas se vuelven aún más importantes”, destaca la futurista.

Afirma que la inteligencia emocional es otra de las habilidades clave en los perfiles del futuro, “ser capaz de entrar en un grupo, tener la capacidad de entender lo que la gente dice con su cuerpo más allá de las palabras”, ya que el valor principal que una persona puede dar se liga al afecto.

Asimismo, refiere que las habilidades irremplazables son la imaginación y la creatividad. “Aunque la IA genérica es muy buena generando ideas, nunca igualará la capacidad humana”, aunado a la moral que ayuda a distinguir lo bueno de lo malo y una correcta comprensión de la sostenibilidad integrada en todos los aspectos del trabajo.

Perfil y necesidades de los trabajadores del futuro

La tecnología es importante, Alexandra Whittington comparte que el estudio Trabajando hacia el futuro de TCS mostró que 90% de los futuristas creen que la IA va a tener un impacto positivo en el trabajo, pero su estructura está evolucionando hacia algo más social. “No se trata solo de cómo gano dinero, sino de quién soy y quiero ser”.

“El trabajador del futuro querrá ser visto como una persona integral, no por su título o sus habilidades, sino por quién es”, apunta.

La idea de que la formación se adquiere en una sola vez está desapareciendo, según el informe de Santander, ocho de cada 10 seguirán ampliando sus habilidades con formación continua para adaptarse a las demandas del mercado laboral, pero 38% siente que su formación no los preparó adecuadamente.

La especialista comparte que la idea de que cuando terminas la escuela se acaba el estudio “hay que desaprenderla y entender que tenemos que estar en capacitación continua”. Profundiza que la educación no debería terminar a los 18 años.

"Se trata de seguir formándote, busca personas influyentes, líderes o pensadores en tu campo. ¿De qué hablan?, ¿cómo puedes modelar tu trayectoria profesional basándote en personas que están a la vanguardia?”, subraya.

Agrega que la idea de la carrera única, un mismo trabajo o profesión para toda la vida quedará atrás, en su lugar, lo que deben hacer los profesionales del futuro es adoptar la flexibilidad, la capacidad de pasar a algo nuevo y ser adaptables para aprender cosas nuevas. “Tenemos que desaprender el trabajo único para todos”.

Destaca que las nuevas generaciones ya no están dispuestas a emplearse en un trabajo rutinario o estandarizado y las empresas tienen que adaptarse a las necesidades del futuro, incluso las prestaciones tendrían que ajustarse.

“La generación Z tiene una forma muy diferente de querer trabajar. Puede que cambie lo que esperamos de las prestaciones. Quizá lo que la fuerza laboral del futuro querrá será un seguro, asistencia sanitaria o cuidadores de mascotas cubiertos por su trabajo porque no tienen hijos".

Sostenibilidad y tecnologías más allá de la IA

La futurista de Tata Consultancy Services reconoce que la IA sí tendrá impacto en el mundo laboral, “no sabemos si creará más puestos de trabajo o eliminará más, pero la cuestión es que el trabajo se está transformando y la tecnología siempre transforma cómo hacemos las cosas”.

Remarca que la inteligencia artificial no es la única tecnología, también están los gemelos digitales, que funcionan como un repositorio del conocimiento, la experiencia y las habilidades que se necesitan de una persona, como dejar un legado y capturar el conocimiento institucional.

Se suma la biotecnología. “Se trata de trabajar con seres y células vivas, incluso personas. Se puede alterar genéticamente a alguien utilizando CRISPR, que es la edición genética en tiempo real”, un tema que reconoce requiere del uso ético de la tecnología.

Ver hacia el futuro requiere conocer la historia. “Mi consejo es mirar al pasado para comprender el futuro. Hay lecciones importantes en el pasado, ejemplos, patrones que podemos aplicar, y eso exige no solo hablar de educación y empleo, sino también de salud, alimentación. “Si intentamos resolverlos por separado no llegaremos a ninguna parte”.