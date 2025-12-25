Profeco recupera más de 653,000 pesos en conciliaciones de viajes de autobús y avión estas vacaciones

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que ha logrado 132 conciliaciones entre proveedores y consumidores en el marco del operativo Fiestas decembrinas 2025, que derivaron en la recuperación de más de 653,000 pesos.

Dichas conciliaciones se realizaron a través de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odecos), módulos de atención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Teléfono del Consumidor, entre el 20 y 23 de diciembre pasados.

¿Cuáles fueron las principales causas?

La Procuraduría de defensa del consumidor precisó que las principales causas de conciliación en este periodo vacacional fueron por:

Cancelaciones y demoras de vuelos Sobreventa Cambios de itinerario Negativa de reembolso Falta de información

Personal adscrito a la institución proporcionaron hasta el momento más de 1,000 asesorías a viajeros, principalmente sobre derechos de las personas consumidoras al viajar en avión y autobús; trámites y servicios de la Profeco, derechos del consumidor en general y orientación sobre precios y servicios.

Foto: Cortesía Profeco.

Asimismo, se atendieron casos relacionados con pérdida y demora de equipaje, problemas de abordaje, cancelaciones de viajes y demoras en salidas, tanto en transporte aéreo como terrestre, detalló la institución que defiende los derechos de los consumidores mexicanos.

Por otra parte, personal de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza realizó 1,138 visitas de vigilancia, 141 visitas de verificación y monitoreó 16,970 productos a establecimientos relacionados con las fiestas decembrinas.

El personal de la Profeco ha colocado 7,356 preciadores, 1,609 decálogos con los derechos de las personas consumidoras y brindado 1,202 asesorías.

Como resultado de las visitas de verificación se han realizado tres suspensiones.

La Profeco recordó que el “Operativo Vacaciones de Invierno 2025”, concluirá el próximo miércoles 31 de diciembre.