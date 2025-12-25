Propósitos financieros 2026: guía para elegir instrumentos de inversión que superen la inflación

Si aún no te decides a invertir, tus propósitos financieros para 2026 son una excelente opción para hacerlo. Además, le ponemos un poco de dificultad, porque no será en cualquier instrumento, sino en alguno que te dé un poco más que la inflación.

De acuerdo con Crediclub Supertasas, la búsqueda de opciones de ahorro e inversión seguras, transparentes y con rendimientos atractivos se ha convertido en una prioridad para millones de mexicanos.

El interés por alternativas confiables se ha fortalecido conforme el ahorro formal gana terreno. De acuerdo con Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), al cierre de quinto mes del 2025, los activos de los fondos de inversión en México se ubicaron en los 4.664 billones de pesos lo que significó un crecimiento anual de 23.91 por ciento.

“Lo más importante, especialmente en momentos de incertidumbre, es contar con vehículos de inversión que ofrezcan rendimiento real, seguridad institucional y liquidez. Esto permite que el ahorro además de mantener su valor, crece de forma consistente”, señala Ana Sofía Moya, directora de inversiones y ahorro en Crediclub Supertasas.

¿Cómo comienzo a invertir?

De acuerdo con Crediclub Supertasas, algunas reglas de oro para invertir son las siguientes:

1. Define tus objetivos. Antes de invertir, establece claramente para qué y cuándo necesitas tus recursos.

2. Conoce tu perfil de riesgo. Evalúa tu tolerancia al riesgo para decidir cómo invertir:

Conservador: prioriza seguridad y estabilidad, con menor exposición a pérdidas.

Moderado: acepta cierto riesgo para obtener mejores rendimientos.

Agresivo: busca altas ganancias, aceptando grandes fluctuaciones y volatilidad.

3. Gestiona las emociones. Tomar decisiones con información y disciplina evita que el miedo o la euforia generen errores costosos. Comprar de manera pausada y constante ayuda a mantener la coherencia de la estrategia.

4. Diversifica inteligentemente. Repartir el capital entre distintos tipos de activos ayuda a reducir riesgos y equilibrar resultados durante periodos de volatilidad.

5. Mantén una visión de largo plazo. Las fluctuaciones del mercado son naturales. Mantener una estrategia clara y constante suele generar mejores resultados que reaccionar a cada cambio del mercado.

6. Garantiza tu liquidez. Contar con recursos disponibles permite enfrentar imprevistos sin comprometer inversiones clave. Mantener una parte del portafolio en instrumentos de liquidez inmediata, permite acceder al capital rápidamente sin sacrificar por completo el rendimiento.

7. Aprovecha el poder del interés compuesto. El interés compuesto permite que las inversiones crezcan sobre el capital inicial y los intereses generados previamente. Con el tiempo, este efecto puede multiplicar significativamente el ahorro, incluso sin aportar recursos adicionales.

Contar con acompañamiento da el soporte necesario para invertir de forma segura, ordenada y con decisiones informadas.

Por ejemplo, es necesario entender los cambios fiscales; a partir de 2026, la retención del ISR sobre intereses aumentará de 0.50% a 0.90%, un anticipo mayor durante el año que refuerza la importancia de planear bien tu estrategia.

De acuerdo con el estudio global de Santander, El Valor de Aprender: Perspectivas globales sobre la educación financiera, entre las principales áreas donde los mexicanos buscan aprender son las inversiones con 69% de las respuestas. Mientras que a nivel mundial las inversiones son un tema relevante para 63% de las personas entrevistadas por el banco de origen español.

Para que tus inversiones se hagan realidad con mayor seguridad infórmate siempre sobre el tipo de instrumento en el que piensas hacerlo, incluso pregunta a quienes ya lo hacen.

