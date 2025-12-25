Financial Times elige las mejores películas del 2025 en un año de grandes tensiones globales

Con el cierre de 2025, el mundo del cine también hace su balance anual. En un año marcado por tensiones geopolíticas, cambios en la industria audiovisual y nuevas formas de narrar la realidad, varias producciones lograron destacarse por su calidad artística y su capacidad para interpretar el momento histórico. El Financial Times publicó su listado de las mejores películas de 2025, una selección que reúne títulos que sobresalieron tanto por su propuesta estética como por la solidez de sus historias.

2000 Metros a Andrivka

En las primeras horas de la ofensiva rusa contra Ucrania, en febrero de 2022, el periodista Mstyslav Chernov se trasladó de inmediato al frente de combate. De esa experiencia nació 20 días en Mariúpol, una obra de un realismo crudo y poderoso, ejemplo de periodismo en estado puro. Con 2000 metros hasta Andriivka, Chernov vuelve a situarse en el terreno. Esta vez, sin embargo, la guerra aparece como una superposición entre la memoria y lo que aún está por venir.

En un bosque cercado por campos minados, los drones dominan el cielo. Más adelante, mientras las tropas ucranianas avanzan entre el barro para intentar recuperar un pueblo perdido, resuena el eco de otro tiempo y de otra guerra, evocando Sin novedad en el frente. En un contexto en el que se empiezan a vislumbrar posibles acuerdos de paz, las películas de Chernov adquieren una urgencia aún mayor: quedan como testimonio directo de lo que realmente ocurrió.

Eddington

La película funciona como una obra de época profundamente contemporánea, situada en el año 2020, en plena pandemia de covid-19. Joaquin Phoenix interpreta a un “sheriff del confinamiento” en un pequeño pueblo de Nuevo México. La historia arranca con una mirada crítica a los excesos de las restricciones sanitarias y, poco a poco, se transforma en una sátira feroz y total, que no deja títere con cabeza en un Estados Unidos sumido en la polarización política.

El resultado es una propuesta afilada y provocadora, tan inteligente como escurridiza, una suerte de Chinatown reinterpretado para la era de internet.

Good One

El debut de India Donaldson en Good One redefine las expectativas del cine de iniciación, aunque lo hace con una sutileza tal que el cambio casi pasa desapercibido. En apenas 90 minutos, esta comedia sigue a una adolescente neoyorquina durante un viaje de campamento junto a su padre y el carismático mejor amigo de este, un actor en plena verborrea.

Mientras los adultos intercambian confesiones sobre sus vidas a medio camino, la joven —interpretada con gran sensibilidad por Lily Collias— se limita a observar, escuchar y asimilar las conclusiones que se reflejan en sus gestos.

Una casa de la dinamita

La película ha generado opiniones divididas, algo que para su directora, Kathryn Bigelow, representa al menos un logro parcial. Según la cineasta, el objetivo del filme era provocar conversación y recordar que el mundo sigue bajo la amenaza de las armas nucleares. Parte de la crítica ha cuestionado su estructura narrativa, que reconstruye un ataque nuclear desde tres puntos de vista. Sin embargo, hay consenso en la eficacia con la que Bigelow construye el clima de tensión y en la relevancia de que una producción de alto perfil de Netflix aborde de forma directa un tema de actualidad global.

Fue solo un accidente

El reconocido cineasta iraní Jafar Panahi salió de la prisión de Evin en 2023, tras pasar siete meses detenido por protestar contra el encarcelamiento de otros realizadores. Poco después presentó It 'Was Just an Accident', una nueva película rodada al margen de la ley, en abierta desobediencia a la prohibición impuesta por el régimen del ayatolá Ali Khamenei.

Como suele ocurrir con la obra de Panahi, el solo hecho de que la película haya sido realizada ya resulta significativo. Sin embargo, su valor no se limita a ese contexto: el filme narra la historia de un grupo de antiguos presos políticos que creen haber identificado al guardia responsable de las torturas que sufrieron en prisión.

