"En manufactura, no hay otro país como México": Tamar Dor-Ner, de Bain

En Manufactura, no hay otro país como México. Tiene muchas cosas a favor: es la cercanía con el mayor mercado del mundo, el desarrollo de su sector industrial, la base de talento y hasta el huso horario que permite coordinarse mejor con las ciudades de Estados Unidos, dice Tamar Dor-Ner, CEO de Bain & Company para las Américas. Las razones por las que es atractivo y compite van mucho más allá de los salarios bajos, subraya: "el talento es enorme y va más allá de la manufactura, está en los Servicios. Nuestra oficina en México es prueba de ello".

A México le beneficia el nuevo escenario internacional, explica la especialista que supervisa operaciones de Bain en 22 países de la región, "le otorga ventajas adicionales por decirlo de un modo, pero aclaro que tener esas ventajas no garantiza nada. Si no se resuelven los retos (o cuellos de botella) en infraestructura, energía, agua, no se podrán aprovechar las ventajas".

El resultado de la revisión del T-MEC será clave para determinar la competitividad de México para atraer inversiones, "es necesario conocer los detalles, cómo quedarán definidos algunos de los temas que se están discutiendo", dice Carlos Martínez, que dirige la oficina de Bain en México y participa en esta entrevista, "La falta de información específica explica por qué estamos viendo a muchas compañías poniendo pausa a sus decisiones de inversión".

México está preparado para funcionar en momentos complicados, dice Martínez, "es resiliencia y capacidad de trabajar en situaciones de incertidumbre. Lo ha hecho muchísimas veces, en otros momentos. Dejamos de hablar de nearshoring en los últimos meses, pero seguimos viendo inversiones que llegan. Hay crecimiento, que se está dando en tiempos que son complicados. Lo vemos en nuestros clientes y en nuestra oficina en México, que el año pasado creció 30% y ha arrancado este año creciendo fuerte".

En ese contexto de incertidumbre en la negociación, de acuerdo a Martínez, es una señal muy positiva que el tipo de cambio esté tan estable en medio de una negociación complicada. "Eso quiere decir que los mercados anticipan un resultado positivo. Lo delicado es que hay elementos que van más allá de lo económico. La seguridad, por ejemplo".

El sector Automotriz fue el gran protagonista de la manufactura en México en los últimas dos o tres décadas. Está en el centro de las negociaciones del T-MEC y está viviendo un momento de redefinición a escala global que abre interrogantes, ¿Hay algún sector que en los próximos años vaya a desempeñar el papel que tuvo el automotriz? la respuesta es a dos voces, entre Tamar Dor-Ner y Carlos Martínez, "Es imposible que un sólo sector represente lo que ha sido el automotriz. Es un asunto de escala, impacto económico por unidad producida, la implantación en algunas regiones, el desarrollo de proveedores... en el futuro veremos una mezcla más balanceada. El automotriz seguirá siendo muy importante, pero la tecnología va a tener una mayor participación y también sectores como el farmacéutico. La emergencia de las clases medias traerá también crecimiento en Servicios, el Turismo, los bienes raíces y el comercio van a seguir creciendo".

El comportamiento de la inversión extranjera es una variable a observar con detenimiento, según Martínez, "los montos y hacia donde se dirigen las inversiones, éstas marcarán el rumbo de la economía mexicana y la velocidad de cambio o transformación".

Llevamos unos años en los que el crecimiento de México se ha rezagado respecto al de Estados Unidos. Acerca de esta divergencia, Tamar Dor-Ner tiene una explicación: "Lo que estamos viendo refleja un momento muy particular.

Hay que tomar en cuenta que el crecimiento reciente de la economía de EU está muy vinculado al sector tecnológico, que ha tenido un crecimiento muy acelerado. Con el tiempo, veremos que esta divergencia se reduce. Esto sería lo lógico. Para que esto ocurra es muy importante que los niveles de inversión extranjera crezcan y creemos que esto pasará. En el largo plazo, creemos que habrá una gran correlación en el comportamiento de ambas economías".

Es la negociación del T-MEC, la emergencia de China y el cambio tecnológico. Todo esto contribuye a revisar lo que sabemos sobre el presente y futuro de la manufactura en México: "siguen llegando inversiones y sigue creciendo. Repito lo que decíamos hace un momento, en manufactura no hay otro país como México. La robótica no va a borrar la manufactura que ha llegado, entre otras cosas porque las tecnologías del futuro necesitan talento humano y México lo tiene, es una plataforma enorme de talento humano. Hay expertise en sectores, y expertisse técnico".