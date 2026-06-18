México, Estados Unidos y Canadá definirán el 1 de julio futuro del T-MEC en reunión virtual

Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá definirán el próximo 1 de julio el futuro de su tratado comercial trilateral (T-MEC) en una reunión virtual, informó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

“El primero de julio vamos a tener una reunión virtual con nuestros compañeros de Canadá y Estados Unidos; nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán lo propio respecto a qué sigue con el tratado de libre comercio”, dijo en un video mensaje desde Washington.

Ebrard hizo un breve recuento y una prospectiva tras concluir la segunda ronda de negociaciones de la revisión bilateral del T-MEC, la cual duró cuatro días en la capital estadounidense.

En esta ronda se discutieron asuntos relacionados con las reglas de origen, la seguridad económica, la agricultura y la industria automotriz, entre otros. La delegación mexicano presentó sus puntos de vista y sus propuestas. Y ahora serán analizadas por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), que dirige Jamieson Greer.

Ebrard explicó que el 1 julio es la fecha para marcar el inicio de la revisión formal del tratado. “Se puede extender automáticamente 16 años, puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas y hay diferentes alternativas previstas; vamos a ver ese día cuál de ellas tomamos entre los tres países”, comentó.

Independientemente de ello, el próximo 20 de julio habrá la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos en la Ciudad de México, en donde, según Ebrard, se van a discutir “textos y contenidos ya mucho más detallados” de lo que ambas partes han conversado desde marzo, cuando iniciaron primero conversaciones informales y ahora con rondas formales sobre la revisión.

Hasta ahora, la delegación canadiense ha estado ausente de las negociaciones sobre la revisión del T-MEC.

El Artículo 34.7 del T-MEC estipula el 1 de julio de 2026 como fecha para la celebración de la primera revisión conjunta, con el objetivo de evaluar su funcionamiento, formular recomendaciones y, en caso de ser necesario, adoptar medidas pertinentes. Asimismo, las Partes también pueden presentar propuestas al menos un mes antes de la reunión de la Comisión de Libre Comercio.

El T-MEC está programado para finalizar 16 años después de su entrada en vigor (1 de julio de 2036), a menos que las tres partes del T-MEC confirmen que desean continuar el acuerdo a través de un proceso de “revisión conjunta”.

Previamente, Ebrard había informado que México pediría a Estados Unidos la eliminación de los aranceles de la Sección 232 a las importaciones estadounidenses de productos mexicanos como automóviles y acero.

En la anterior ronda, Estados Unidos fijó posiciones sobre reglas de origen del sector automotriz, acero, aluminio y la seguridad económica de la región.