Revisión del T-MEC apunta a pactos bilaterales entre México y Estados Unidos: Moody's

La revisión en marcha del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría derivar en acuerdos bilaterales con negociaciones que se prolongarían más allá de la fecha formal prevista para el próximo 1 de julio, anticiparon analistas de la calificadora Moody's.

En un análisis que no tiene impacto de calificación, argumentaron que la primera ronda de negociaciones que terminó en mayo, generó un cronograma de trabajo que confirma el compromiso para mantener el acuerdo.

No obstante matizaron que la ausencia de Canadá en el calendario inicial de conversaciones es lo que hace suponer un giro hacia acuerdos bilaterales.

En el análisis, titulado “El avance en las negociaciones del T-MEC entre EU y México" sugiere que se mantendrán las relaciones comerciales, anticiparon que “resultará difícil alcanzar un acuerdo en áreas críticas que incluyen automóviles, acero, energía y reglas de origen”.

“El enfoque de Estados Unidos y la ampliación de la agenda comercial para incluir otros temas como los cruces fronterizos ilegales, el narcotráfico y la aplicación de la ley añaden fricción".

Las exportaciones mexicanas mantendrán un acceso preferencial al mercado estadounidense siempre que los productos cumplan con las reglas del acuerdo comercial T-MEC.