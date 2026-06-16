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Revisión del T-MEC apunta a pactos bilaterales entre México y Estados Unidos: Moody's

La primera ronda de negociaciones que terminó en mayo, generó un cronograma de trabajo que confirma el compromiso para mantener el acuerdo.

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Foto EE: Archivo 

Yolanda Morales

La revisión en marcha del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría derivar en acuerdos bilaterales con negociaciones que se prolongarían más allá de la fecha formal prevista para el próximo 1 de julio, anticiparon analistas de la calificadora Moody's.

En un análisis que no tiene impacto de calificación, argumentaron que la primera ronda de negociaciones que terminó en mayo, generó un cronograma de trabajo que confirma el compromiso para mantener el acuerdo.

No obstante matizaron que la ausencia de Canadá en el calendario inicial de conversaciones es lo que hace suponer un giro hacia acuerdos bilaterales.

En el análisis, titulado “El avance en las negociaciones del T-MEC entre EU y México" sugiere que se mantendrán las relaciones comerciales, anticiparon que “resultará difícil alcanzar un acuerdo en áreas críticas que incluyen automóviles, acero, energía y reglas de origen”.

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“El enfoque de Estados Unidos y la ampliación de la agenda comercial para incluir otros temas como los cruces fronterizos ilegales, el narcotráfico y la aplicación de la ley añaden fricción".

Las exportaciones mexicanas mantendrán un acceso preferencial al mercado estadounidense siempre que los productos cumplan con las reglas del acuerdo comercial T-MEC.

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Yolanda Morales

Yolanda Morales Quiroga es “corresponsal itinerante” en organismos financieros internacionales, apasionada de la macroeconomía y la política monetaria y contadora de historias, detrás de sus apuntes de reportera. Oficio en el que se ha desempeñado por 19 años. Reportera de Finanzas Globales, blogger y conductora del Programa en línea de El Economista, Voces en Directo.

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