Revisión se extenderá más allá del 2026, prevén

El peor de los escenarios para la revisión del acuerdo comercial T-MEC es que Estados Unidos se salga del acuerdo, lo que llevaría a las tres economías asociadas a una crisis, por el alto grado de integración que prevalece, afirmó la directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex, Janneth Quiroz.

Pero aún en el caso de que se confirmara este planteamiento, se buscaría un acuerdo bilateral con Estados Unidos, que otorgue viabilidad a las cadenas de suministro.

Entrevistada por El Economista, sostuvo que aún está en revisión el acuerdo y que es del mayor interés de los empresarios y trabajadores de los tres países, preservarlo.

Por ello sostiene como su escenario principal que se alargue la revisión de los tres países incluso más allá del año 2026, pero que siga la operación tal como ha sucedido desde el año pasado, donde pese a los aranceles, se aceleraron las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos que cumplían con los principales preceptos del acuerdo comercial.

Recordó que el año pasado, fueron las exportaciones el factor que evitó una contracción de la actividad económica mexicana y que quedó como evidencia de la relación estrecha entre ambos países, el hecho de que México se mantuvo como el principal exportador de Estados Unidos, desplazando a Canadá y China.

Al mediodía del miércoles 10 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump comentó ante reporteros de aquel país, que ellos no necesitan nada de México ni de Canadá. Que ambas naciones tienen que tratarlos mejor y según agencias de noticias, el mandatario no está buscando la renovación del acuerdo comercial.

La experta de Monex refirió que ya esperaban este tipo de declaraciones, que no les sorprenden e incluso están integradas en los escenarios alternos que tienen para la revisión del T-MEC.

Seguirá la incertidumbre

La directora de análisis en Monex sostuvo su expectativa de crecimiento del PIB en 1.3%, que implica la posibilidad de que se alargue la revisión del acuerdo mucho más allá de este año.

Mientras no se firme una prolongación del acuerdo, la incertidumbre seguirá limitando las decisiones de inversión en México, en Estados Unidos, y en Canadá, agregó.

De acuerdo con ella, la debilidad de la creación de empleos en Estados Unidos es también una evidencia del panorama incierto que está generando la revisión del acuerdo y el giro en la política comercial de aquél país.