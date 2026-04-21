Preocupa más el déficit comercial con China que con México: USTR

Jamieson Greer, representante comercial de la Casa Blanca, destacó que a Estados Unidos le preocupa más su déficit en el comercio de productos con China que con México.

En una reunión de la segunda ronda de negociaciones bilaterales formales, celebrada en la sede de la Asociación de Bancos de México (ABM) en la Ciudad de México, Greer expuso que la disminución del déficit comercial de Estados Unidos con el mundo es una prioridad de la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con fuentes que estuvieron presentes en esa reunión, Greer reconoció que las cadenas de valor compartidas implican una preocupación menor en el saldo negativo con México en la balanza comercial estadounidense, en comparación con el déficit con China.

Cabe recordar que el déficit comercial de bienes de Estados Unidos a escala global se redujo 24% desde abril de 2025, cuando Trump implementó aranceles por primera vez al resto del mundo, hasta febrero de 2026, si se compara con el mismo período inmediato anterior.

Tomando en cuenta todo 2025, México se aproximó a superar a China en el superávit que cada uno alcanza en su comercio de productos con Estados Unidos.

Por un lado, el superávit respectivo de China cayó 31.6% en comparación con 2024, a 202,071 millones de dólares, continuando como el más alto entre todos los socios comerciales de Estados Unidos.

A su vez, el saldo positivo correspondiente de México fue de 196,913 millones de dólares, equivalente a un alza interanual de 14.8 por ciento.

De acuerdo con la consultoría SAI Consultores, a finales de la década pasada, la información de valor agregado comercial revelaba que por cada 100 dólares en el valor final de un bien que Estados Unidos importa desde México, 40 dólares eran de contenido estadounidense.

La participación equivalente en el caso canadiense era de 25 dólares. En contraste, por cada 100 dólares de importación de China y la Unión Europea, solo 4 y 2 dólares, respectivamente, eran insumos de Estados Unidos.

En abril de 2025, Trump impuso aranceles recíprocos en respuesta a los que consideró una emergencia nacional causada por su “gran y persistente” déficit comercial de 1.2 billones de dólares, que había aumentado 40% en los cuatro años anteriores.

En la reunión en la ABM, Greer resaltó la intención de la Administración Trump de reindustrializar a Estados Unidos y definió a México como un socio clave en la seguridad de las cadenas de suministro.

Desde la perspectiva de la USTR, Estados Unidos priorizará el reequilibrio de sus relaciones comerciales, la reducción de los déficits comerciales, la oposición a las barreras no arancelarias a sus exportaciones y la erradicación del dumping y otras prácticas anticompetitivas que perjudican a las industrias y los trabajadores estadounidenses.

Nuevos acuerdos

El pasado 16 de abril, ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Greer declaró que además del programa arancelario, Trump ha logrado acuerdos con numerosos socios comerciales para abordar las prácticas desleales que contribuyen al déficit comercial de Estados Unidos.

Estos nuevos acuerdos comerciales abarcan a más de la mitad de la población mundial. Según Greer, los nueve Acuerdos de Comercio Recíproco con Malasia, Camboya, El Salvador, Guatemala, Argentina, Bangladesh, Taiwán, Indonesia y Ecuador representan un “acceso real y significativo” a los mercados para las exportaciones estadounidenses. También Estados Unidos ha firmado acuerdos con Reino Unido, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur. Y Greer agregó que espera concretar aún más en las próximas semanas.

Antes, en enero de 2026, en un escrito a la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) afirmó que, durante décadas, muchos países, incluyendo “socios cercanos” de Estados Unidos, buscaron ventajas comerciales artificiales mediante subsidios, supresión salarial, política monetaria y abusos laborales y ambientales.

“El resultado para Estados Unidos fue un déficit comercial cada vez mayor y oleadas de deslocalización”, dijo.

Finalmente, en un comunicado conjunto sobre el encuentro, Greer agradeció a la presidenta Sheinbaum su “cordial bienvenida” a la Ciudad de México y su “firme liderazgo en la ampliación de la cooperación bilateral”.

Greer agradeció también al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, su liderazgo “en la activa y constructiva colaboración” de la Secretaría de Economía con la USTR.

Ebrard y Greer instruyeron a sus equipos para impulsar importantes conversaciones técnicas esta semana sobre seguridad económica y acciones comerciales complementarias, el fortalecimiento de las reglas de origen para productos industriales clave, la colaboración en materia de minerales críticos y la resolución de los puntos conflictivos bilaterales pendientes.

Sobre la resolución de una lista de barreras comerciales no arancelarias que planteó el gobierno estadounidense en agosto del año pasado y que el gobierno mexicano dijo que eliminaría antes de iniciar la revisión del T-MEC, fuentes de la Secretaría de Economía dijeron que se le informó a la USTR de la resolución de 46 de 54 barreras que listó la USTR el año pasado.

Finalmente, los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron celebrar una primera reunión oficial de negociación bilateral del Tratado la semana del 25 de mayo del 2026 en la Ciudad de México.