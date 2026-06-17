Vivienda para el Bienestar: Estos son los estados con menor construcción de proyectos

El programa Vivienda para el Bienestar registra un avance de 33.6% respecto a su meta sexenal de construir 1.8 millones de viviendas en México. No obstante, el desempeño muestra contrastes entre entidades, con bajos niveles de ejecución en algunos de los estados que enfrentan mayores necesidades habitacionales.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), actualmente existen 274,000 viviendas en construcción bajo esta iniciativa. Además, otras 604,000 ya se encuentran contratadas, es decir, cuentan con suelo disponible, proyectos definidos y trámites en proceso.

En conjunto, estas cifras representan un avance de 33.6% de la meta establecida para el sexenio, que contempla el desarrollo de los proyectos a través de los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis).

Avance desigual

Los proyectos en construcción y aquellos próximos a iniciar obras están distribuidos en las 32 entidades del país. Sin embargo, la actividad muestra una fuerte concentración en el sureste.

La Ciudad de México registra apenas 1% de avance, seguida por Baja California Sur y el Estado de México con 5%, según datos de la Sedatu. Las cinco entidades con menor avance en la meta de Vivienda para el Bienestar son:

Los estados más rezagados en el programa Vivienda para el Bienestar Entidad Avance de la meta sexenal Ciudad de México 1% Estado de México 5% Baja California Sur 5% Jalisco 9% Querétaro 11%

En contraste, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán presentan avances superiores a 60 por ciento. Estas son las cinco entidades con mayor avance en sus metas:

Los estados con los mayores avances en el programa Vivienda para el Bienestar Entidad Avance de la meta sexenal Tabasco 76% Quintana Roo 71% Yucatán 66% Tamaulipas 61% Veracruz 55%

La titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, explicó que estas diferencias están relacionadas, principalmente, con la disponibilidad de suelo para el desarrollo habitacional.

“Respecto a este total de viviendas contratadas, ha dependido de la posibilidad de que gobiernos municipales y estatales se sumen con aportación de reserva territorial. En las más bajas, destaca la dificultad de obtener reserva, pero vamos avanzando”, declaró la funcionaria.

Retos metropolitanos

La Ciudad de México representa uno de los mayores desafíos para la política de vivienda social y asequible del país. En los últimos años, la capital ha registrado los precios habitacionales más elevados a nivel nacional, además de enfrentar limitaciones de suelo y procesos administrativos complejos que dificultan la construcción de nuevos desarrollos para responder a la demanda existente.

Para Jorge Gordon Ramos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en el Valle de México, el principal obstáculo radica en la falta de instrumentos que permitan impulsar proyectos de vivienda asequible.

“El panorama en la capital es complejo, porque, si bien hay necesidad de vivienda asequible, no tenemos los instrumentos para poder ejecutarla. Tenemos que hacer un llamado al gobierno para que se generen las condiciones para lograrlo”, dijo.

El directivo agregó que, en el Estado de México, el reto para detonar la vivienda social y económica no está relacionado con la disponibilidad de tierra, sino con los marcos normativos que permitan desarrollar proyectos intraurbanos dentro de zonas que ya cuentan con servicios e infraestructura.

Desafío territorial

Los resultados del programa Vivienda para el Bienestar reflejan avances importantes a nivel nacional, pero también evidencian los desafíos estructurales que enfrentan las principales zonas metropolitanas para aumentar la oferta de vivienda social y asequible.

Frente a estos retos, la Sedatu trabaja con gobiernos estatales y municipales para modificar los mecanismos de gestión territorial y aprovechar mejor el potencial de desarrollo habitacional en las ciudades, clave para la Vivienda del Bienestar.

“Tenemos que empezar a discutir cómo sí hacer las cosas, replantear el acuerdo social y que nos permita reorientar el desarrollo urbano y el crecimiento de las ciudades. Si no lo logramos resolver, vamos en un camino equivocado, con una visión de que cada quien haga lo que pueda, eso no le conviene a nadie”, dijo José Alfonso Iracheta Carroll, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de la Sedatu.