Entre el Mundial y la vivienda: Airbnb se multiplicó alrededor del Estadio Azteca

Detrás de la celebración por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, crece la preocupación por los efectos que esta clase de eventos y el crecimiento de los alojamientos de renta de corta estancia, tipo Airbnb, tienen sobre el acceso a la vivienda en la Ciudad de México.

Datos de Inside Airbnb, analizados por el Proyecto Memorial Urbano (PMU) y la investigadora Rosalba González Loyde, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), revelan que entre el 2020 y el 2026 la oferta de alojamiento temporal a través de la plataforma se duplicó en toda la capital del país.

Sin embargo, el crecimiento ha sido más acelerado en las colonias cercanas al Estadio Azteca, una de las sedes del evento, donde la disponibilidad de alojamientos turísticos aumentó casi 450% durante ese mismo periodo.

Tan solo en el último año, la oferta de espacios para visitantes alrededor del inmueble en el que se lleva a cabo el partido inaugural del Mundial registró un incremento cercano a 150 por ciento.

Crece presión local

Uno de los casos más representativos es el pueblo originario de Santa Úrsula Coapa, una colonia popular cuyos habitantes han denunciado problemáticas relacionadas con el acceso al agua, el desplazamiento de población originaria y afectaciones por las obras vinculadas al Estadio Azteca.

Horas antes del partido inaugural, colectivos vecinales y habitantes de la zona colocaron un “antimural” frente al ahora llamado Estadio Banorte como forma de protesta por los impactos que atribuyen al torneo sobre las comunidades locales.

“El Mundial no es más que un pretexto para expandir este mercado y dejar abierta una puerta que después será difícil cerrar. Si la especulación con la vivienda a través de plataformas digitales de alquiler turístico no se regula de manera decidida, esa tendencia no hará más que profundizarse”, indicaron los residentes desde el Proyecto Memorial Urbano.

Concentración de propiedades

De acuerdo con el análisis de González Loyde, aunque el crecimiento del alojamiento temporal no es el único factor que influye en las problemáticas de vivienda de la ciudad, sí existe una correlación, especialmente en zonas donde el atractivo turístico favorece procesos de acaparamiento inmobiliario.

En colonias como Roma Norte, 23% de las viviendas particulares ya se destina al alojamiento temporal. Una proporción similar se observa en otras zonas como Tabacalera, Juárez, San Pedro de los Pinos e Hipódromo-Condesa.

Avance de Airbnb en las principales colonias de la CDMXCortesía de Proyecto Memorial Urbano

Además, según los datos revisados, los 10 principales anfitriones de la Ciudad de México concentran 1,775 propiedades, con capacidad para alojar a 6,190 personas.

Desalojos en zonas atractivas

Una de las principales preocupaciones alrededor del crecimiento de Airbnb es el desplazamiento de habitantes locales para priorizar el uso turístico de inmuebles.

Los mapas de densidad elaborados por el Proyecto Memorial Urbano muestran una correlación positiva entre las zonas con mayor presencia de Airbnb y aquellas que registran más desalojos.

Las colonias Juárez, Centro y Roma Norte presentan una elevada concentración de viviendas ofertadas en la plataforma y una alta densidad de casos de desalojo. Las cifras de Inside Airbnb indican que la densidad de anuncios en estas colonias es siete veces superior a la observada en el resto de la ciudad.

Por su parte, los registros recopilados por el PMU muestran que en esas mismas zonas ocurren entre cinco y siete veces más desalojos que en otras áreas de la capital.

Relación densidad Airbnb y desalojos en la CDMXCortesía de Proyecto Memorial Urbano

“Si bien la correlación no prueba causalidad, organizaciones y personas afectadas señalan el aumento de viviendas ofertadas por plataformas de alquiler de corta estancia como uno de los detonantes de los llamados desalojos silenciosos”, expone el PMU.

En el contexto del Mundial 2026, la organización considera que el crecimiento acelerado de la oferta de alojamiento temporal plantea nuevos desafíos para la política de vivienda de la Ciudad de México y abre el debate sobre la implementación efectiva de la regulación para frenar la especulación inmobiliaria a través de plataformas tipo Airbnb.