Mundial 2026 impulsará demanda de renta temporal y departamentos amueblados, prevé AMPI

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) prevé una mayor demanda de renta temporal, departamentos amueblados y hospedaje de corta estancia con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

De acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, citadas por la asociación, el evento podría generar una derrama económica superior a los 65,000 millones de pesos, atraer aproximadamente 5.5 millones de visitantes y propiciar la creación de más de 12,000 empleos temporales en el país.

La asociación destacó que las tres ciudades sede presentan características que las posicionan como polos de inversión.

En el caso de Ciudad de México, señaló una creciente demanda de vivienda vertical, renta temporal y desarrollos de usos mixtos; mientras que Monterrey mantiene un dinamismo impulsado por el nearshoring, la manufactura avanzada y la inversión extranjera directa. Guadalajara, por su parte, destaca por su ecosistema de innovación, tecnología y economía creativa.

Entre los segmentos que, de acuerdo con AMPI, registrarán una mayor demanda se encuentran:

Departamentos amueblados.

Vivienda temporal y flexible.

Hospedaje de corta estancia.

Proyectos de flex living y coliving.

Desarrollos de usos mixtos.

Espacios comerciales y de servicios vinculados al turismo internacional.

Airbnb y nuevas modalidades de hospedaje

La asociación también resaltó el crecimiento de nuevas modalidades de alojamiento ante la demanda que generan los eventos internacionales.

Recordó que en junio del 2025 la FIFA y Airbnb anunciaron una alianza global mediante la cual la plataforma se convirtió en proveedor oficial de alojamiento alternativo para diversos torneos internacionales, incluida la Copa Mundial FIFA 2026.

De acuerdo con estimaciones difundidas por ambas organizaciones y citadas por AMPI, más de 380 mil huéspedes utilizarán esta modalidad durante el Mundial, lo que generaría una derrama económica estimada en 3,600 millones de dólares para las ciudades anfitrionas.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa mucho más que un evento deportivo. Es una oportunidad histórica para demostrar la capacidad de México para atraer inversión, generar desarrollo y consolidar ciudades más competitivas. El reto es que ese crecimiento se traduzca en beneficios permanentes para la población y en un legado urbano sostenible", señaló Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta nacional de AMPI México.

La asociación reconoció que eventos de gran escala también pueden acelerar desafíos urbanos existentes, entre ellos la presión sobre la oferta habitacional, el incremento de rentas en determinadas zonas y la necesidad de fortalecer la planeación territorial.

Por ello, hizo un llamado a promover políticas públicas que favorezcan el crecimiento ordenado, la certeza jurídica, la inversión responsable y el equilibrio entre el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la profesionalización del sector inmobiliario ante el incremento de operaciones que se esperan durante el torneo.

"Los profesionales inmobiliarios tenemos la responsabilidad de acompañar este momento histórico con ética, capacitación y visión de largo plazo. Nuestro compromiso es impulsar un mercado más transparente, competitivo y alineado con las mejores prácticas internacionales", afirmó Rivas Padilla.

Para la AMPI, el legado del Mundial 2026 deberá reflejarse en ciudades más modernas, mejor conectadas, con infraestructura resiliente, movilidad eficiente, digitalización de servicios y condiciones favorables para la inversión de largo plazo.