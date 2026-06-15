Sheinbaum reporta 274,000 viviendas en construcción a través de Programa del Bienestar 

El gobierno federal informó que el Programa de Vivienda para el Bienestar tiene, actualmente, 274,000 viviendas en construcción y otras 64,000 han sido contratadas para iniciar obras próximamente, como parte de la meta sexenal de 1.8 millones de acciones de vivienda.

Durante la presentación de los avances del programa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la estrategia habitacional ya beneficia a cerca de 7 millones de familias mediante construcción de vivienda, regularización de la propiedad, mejoramiento de hogares y reestructuración de créditos hipotecarios.

“Vamos muy bien”, afirmó la mandataria al señalar que, además de las viviendas nuevas, se han realizado ajustes a más de 5 millones de créditos, incluyendo alrededor de 500,000 casos en los que los beneficiarios ya no tienen adeudos pendientes y otros más que obtuvieron reducciones sustanciales en sus deudas.

Avance del 32.2% en mejora de vivienda

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, detalló que los avances representan beneficios directos para aproximadamente 2.1 millones de personas.

Asimismo, destacó que el componente de mejoramiento de vivienda presenta un avance de 32.2% respecto a la meta de un millón de apoyos y créditos previstos durante la administración.

Vega Rangel también subrayó que ya se han entregado 293,000 escrituras, acercándose al 30% de la meta de un millón de regularizaciones patrimoniales.

Regularización de más de 700,000 familias

Por su parte, el director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Víctor Rubén Guzmán Dagnino, informó que el organismo ha entregado cerca de 40,000 escrituras y mantiene en proceso más de 117,000 lotes para regularización.

Destacó que actualmente existen más de 715,000 familias incorporadas a procesos de regularización, superando incluso la meta prevista para esta etapa de la administración.

Guzmán Dagnino resaltó además que 63.4% de las acciones de regularización han quedado registradas a nombre de mujeres, con el objetivo de fortalecer su patrimonio y acceso al crédito.

CONAVI prevé entregar 50,000 viviendas

El director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras, informó que durante 2025 comenzaron la construcción de 82,000 viviendas y otorgaron 114,000 apoyos para mejoramiento.

Para 2026, la meta contempla 73,000 viviendas nuevas y 36,000 acciones adicionales de mejoramiento.

Mientras que, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que al inicio de la administración existían 4.8 millones de créditos considerados impagables debido a que, pese a los pagos realizados por los trabajadores, los saldos continuaban creciendo.

Tras un proceso de reestructuración, más de 457,000 créditos quedaron totalmente liquidados y alrededor de cuatro millones más fueron convertidos a esquemas con pagos fijos y tasas reducidas.

Romero destacó que los nuevos esquemas han incrementado incluso la recaudación del instituto, debido a que los acreditados cuentan ahora con condiciones más accesibles para cumplir con sus obligaciones.