Turismo de lujo en Los Cabos impulsa inversión hotelera

El turismo de lujo en Los Cabos, Baja California Sur, fortalece su posición como uno de los motores más dinámicos del sector turístico de México, impulsado por la inversión de marcas hoteleras.

De acuerdo con CBRE México, firma de consultoría y servicios inmobiliarios, el corredor turístico del destino registra un desempeño sobresaliente que lo coloca entre los mercados más sólidos y rentables del país.

Actualmente, más de 1,200 habitaciones se encuentran en construcción en Los Cabos, impulsadas por la llegada de marcas internacionales que refuerzan la competitividad del destino.

Entre ellas destacan St. Regis, Soho House y Grand Hyatt, cuyos nuevos proyectos forman parte del creciente pipeline hotelero en la zona.

“Los Cabos se consolida como un referente de lujo a nivel internacional. La combinación de conectividad aérea, marcas hoteleras de prestigio y una demanda constante de experiencias exclusivas continúa atrayendo inversión y fortaleciendo el desempeño del sector,” comentó Christian Lega, vicepresidente de Hotelería de CBRE México.

La consultora destaca que 72% de las habitaciones disponibles en la zona en el 2025 —entre categorías de 3 a 5 estrellas— pertenecen al segmento de lujo y alta gama.

Esta oferta está orientada a viajeros de alto poder adquisitivo que buscan experiencias exclusivas, servicios personalizados y estándares de calidad superiores.

Impulso por turismo internacional

La infraestructura aérea ha contribuido al posicionamiento del destino, según CBRE. El Aeropuerto Internacional de Los Cabos ocupa la tercera posición nacional en número de llegadas de turistas internacionales, con un flujo que proviene mayoritariamente de Estados Unidos y Canadá, los mercados clave para esta región turística.

Datos de la Secretaría de Turismo indican que, entre enero y agosto del 2025, se registraron 1 millón 587,561 llegadas de turistas internacionales al aeropuerto.

Del total, 88% correspondió a visitantes provenientes de Estados Unidos, mientras que Canadá representó 9%, lo que confirma el estrecho vínculo comercial y turístico con los países del norte.

La derrama económica también refleja el dinamismo del sector. Entre enero y agosto de este año, los ingresos en divisas por visitantes internacionales a México ascendieron a 23,934 millones de dólares.

En el mismo periodo, el gasto promedio de los turistas de internación vía aérea alcanzó 1,245 dólares, una tendencia que beneficia directamente a destinos premium como Los Cabos, donde la oferta y perfil del viajero mantienen tickets promedios elevados.