Taxistas del AICM bloquearán accesos al aeropuerto; exigen freno a Uber y Didi

Permisionarios y operadores de transporte terrestre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) harán un bloqueo en los accesos a las Terminales 1 y 2, a partir de las 9:00 de la mañana de este miércoles, en protesta por la presunta operación irregular de taxis de plataformas digitales.

La movilización fue convocada por la agrupación Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C., con afectaciones viales en los principales accesos al aeropuerto, “durante esta acción ninguna organización ni empresa de transporte terrestre que opera en el AICM venderá servicios” por lo que los usuarios que lleguen a las terminales no cuentan con opciones de taxi de sitio durante la movilización.

“Todo el sector estará presente en las vialidades del aeropuerto de manera indefinida, hasta que las autoridades nos entreguen por escrito el compromiso de que no se permitirá modificar la ley vigente y que se hará respetar el marco legal actual”, informaron en un comunicado.

Ante la situación, el AICM emitió un aviso en el que prevé afectaciones viales en los accesos a las terminales y recomendó a los pasajeros anticipar su llegada si tienen un vuelo programado.

Como alternativa, el aeropuerto sugirió a los usuarios llegar al estacionamiento alterno ubicado en Ciudad Deportiva, en Magdalena Mixiuhca, y desde ahí utilizar el servicio gratuito de transporte a la terminal, además de consultar con las aerolíneas el estatus de los vuelos.

Reclamos

Los manifestantes exigen a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a las autoridades aeroportuarias que impidan la operación de aplicaciones como Uber y Didi dentro de las instalaciones del AICM, donde actualmente no cuentan con autorización para prestar servicio.

Asimismo, rechazan las iniciativas que se analizan en el Senado y en la Cámara de Diputados para modificar la legislación y permitir el ingreso de estas plataformas a los aeropuertos del país, “lo que hoy está en juego es el patrimonio, la dignidad y la fuente de empleo de miles de familias mexicanas que durante años han trabajado dentro de la ley”, señaló la agrupación.

Reuniones

La noche del martes, Grupo Aeroportuario Marina informó que sostuvo una reunión con las 11 agrupaciones de taxis que operan en el AICM, “se presentaron nuevas disposiciones para el servicio de transportación terrestre, entre las que destacan el inicio de operativos de la Guardia Nacional para evitar servicios irregulares.

Así como la reubicación de la bolsa de taxis de la Terminal 2, derivado de la construcción de un nuevo estacionamiento en esa zona; la presentación de los nuevos módulos de punto de venta que serán instalados como parte de la remodelación; y la reubicación de los puntos de venta que actualmente se encuentran en el área estéril de llegadas internacionales de ambas terminales, a fin cumplir con la normatividad aduanera.

Las autoridades reiteraron que “los servicios de aplicación de taxis no cuentan con autorización para operar en la zona federal del aeropuerto”; y que las obras de modernización del AICM incluyen adecuaciones de carácter operativo, cuidando en todo momento no afectar los servicios autorizados.

Hasta el momento, no se ha informado de algún acuerdo por lo que el bloqueo sigue en pie.