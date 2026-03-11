Residencias de marca Waldorf Astoria debutarán en América Latina desde Guadalajara

El grupo inmobiliario GFA y la firma global de hospitalidad Hilton planean construir Waldorf Astoria Residences Guadalajara, un proyecto que marcará el debut de las primeras residencias de marca independientes de Waldorf Astoria en México y América Latina.

La entrega del complejo inmobiliario está prevista para el invierno del 2029. El desarrollo alcanzará una altura de 128 metros en una torre de 30 niveles, lo que redefinirá el skyline de Guadalajara, Jalisco.

La edificación contará con 114 residencias privadas con superficies que van de 90 a 345 metros cuadrados. Las unidades incorporarán estándares de lujo, confort y funcionalidad. Con este proyecto, GFA busca resaltar la tradición y el futuro de la “Perla Tapatía” como ciudad global y capital cultural.

“Waldorf Astoria Residences Guadalajara redefine lo que significa vivir el lujo en México. Para GFA, representa una oportunidad de llevar nuestra visión de diseño y exclusividad a un nuevo nivel, posicionando a la ciudad como un punto de referencia en el sector inmobiliario de alta gama”, afirmó Marcos Fasja, director general de GFA.

El desarrollo se integra al portafolio global de residencias de marca de Waldorf Astoria, que suma 29 propiedades en operación o en desarrollo en diversos destinos, tanto en complejos turísticos como en ciudades.

Al tratarse de las primeras residencias de marca independientes de Waldorf Astoria en México y América Latina, el proyecto en Guadalajara refuerza la expansión de Hilton en el segmento de residencias de marca.

Amenidades y diseño de lujo

Jonathan Wingo, Global Head, Residential Programs de Hilton, aseguró que la llegada de la marca a la capital de Jalisco constituye un hito dentro del portafolio de la compañía.

“Este desarrollo integra el servicio de clase mundial y el diseño refinado de la marca con la energía de una ciudad en pleno auge, creando una oportunidad de propiedad residencial única para compradores exigentes”, afirmó.

El complejo contará con arquitectura de Gensler e interiores curados por Cuaik Arquitectos. Waldorf Astoria Residences Guadalajara plantea una narrativa de diseño basada en la artesanía y en una paleta de materiales de lujo.

Las residencias incorporarán el legado de Sincerely Elegant Service de Waldorf Astoria en un entorno residencial privado. Los propietarios tendrán acceso a más de 3,000 metros cuadrados de amenidades orientadas al bienestar, la convivencia y la recreación.

Entre ellas destacan lounge, coffee bar, alberca exterior con jacuzzi, sports bar, cocina para residentes, biblioteca, cine, salón de juegos infantil, área de juegos para niños, parque para mascotas, gimnasio, estudio de yoga, spa, salas de masaje, sky bar y fire pit.