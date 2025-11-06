Iberostar refuerza su presencia en la Riviera Maya con un resort de lujo

Iberostar Hotels & Resorts anunció la apertura de un nuevo resort cinco estrellas todo incluido ubicado en la Riviera Maya, que forma parte de la estrategia de expansión de la cadena en México.

Con la apertura de Iberostar Selection Riviera Cancún, la compañía alcanza 12 hoteles y más de 4,400 habitaciones en el país, con el fin de fortalecer su presencia en uno de los destinos turísticos más competitivos del Caribe. El nuevo hotel se localiza a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, cercano al pueblo pesquero de Puerto Morelos.

El nuevo resort se incorporó al portafolio de Iberostar desde el 1 de noviembre y se estima que aportará hasta 650 nuevos puestos de trabajo.

“Este nuevo proyecto refleja nuestro compromiso con la excelencia y con la creación de experiencias únicas para cada cliente. También reafirma nuestra apuesta por el talento local, promoviendo un modelo de turismo responsable que genera valor duradero para las comunidades, los destinos y la industria”, indicó Phil Mc Aveety, director general de Iberostar Hotels & Resorts.

De acuerdo con el directivo, con esta apertura la cadena reafirma su apuesta por México como destino clave dentro de su estrategia de expansión selectiva en los principales mercados turísticos internacionales.

Enfoque sostenible

El Iberostar Selection Riviera Cancún cuenta con 444 suites con jacuzzi. Incluye habitaciones familiares, swim-up suites con acceso directo a piscinas semi-privadas y suites frente al mar, pensadas para ofrecer una experiencia de lujo.

Este hotel opera bajo la categoría Iberostar Selection, enfocada en ofrecer experiencias premium tanto a parejas que buscan privacidad como a familias interesadas en actividades compartidas y servicios integrales.

Además, el resort formará parte del movimiento Iberostar Wave of Change, el modelo operativo sostenible de la cadena que busca contribuir al turismo responsable mediante la economía circular y el desarrollo de destinos resilientes.

El establecimiento no utiliza plásticos de un solo uso en la experiencia del huésped, ofrece fuentes de agua potable purificada y garantiza el consumo de pescado y marisco de origen responsable.

Iberostar Hotels & Resorts es la división hotelera y principal negocio de Grupo Iberostar, una multinacional española con casi 70 años de historia en el sector turístico. Su portafolio incluye 100 hoteles de cuatro y cinco estrellas en 13 países, con 32,000 habitaciones y 2.5 millones de clientes anuales.