Grupo Mundo Maya cerrará el hotel de Edzná, Campeche, tras revisión con autoridades locales

El Grupo Mundo Maya, adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informó que a partir de este martes cerrará temporalmente su hotel ubicado en Edzná, Campeche, porque su prioridad es la seguridad, el bienestar y la experiencia de calidad de sus visitantes.

“Por medio del presente, informamos de manera transparente que, en seguimiento a una revisión rutinaria de nuestras instalaciones y procesos internos en conjunto con las autoridades locales, hemos tomado la decisión de suspender temporalmente las operaciones de nuestro Hotel Mundo Maya Edzná, Campeche”, se informó en un comunicado.

Sin ofrecer mayores detalles, el Grupo refirió que el cierre se realiza con el fin de que la operación del hotel se apegue a la normatividad municipal, asegurando así que las operaciones futuras cumplan con los más rigurosos estándares de seguridad y excelencia que distinguen a Hoteles Grupo Mundo Maya.

Dicho cierre es el primero que se realiza en los hoteles operados por la Defensa, que se encuentran en plena promoción para atraer huéspedes para la temporada de fin de año.

En el comunicado atribuido a la Dirección General Hoteles Grupo Mundo Maya se precisó: Todos los huéspedes con reservas afectadas serán contactados directamente por nuestro equipo de atención al cliente para coordinar el reembolso total de sus pagos o, si lo prefieren, facilitar su reubicación en cualquiera de nuestros otros cinco exclusivos hoteles turísticos el Grupo Mundo Maya, sujetos a disponibilidad.

Además, pidió al público en general seguir sus redes sociales y sitio web oficial para obtener actualizaciones sobre la fecha de reapertura del Hotel Mundo Maya Edzná.

“Este cierre es temporal y tiene como único objetivo asegurar que el hotel reabra sus puertas como un destino aún más seguro y excepcional”, se reiteró.