Sabadell apuesta con crédito para el desarrollo del turismo de lujo

Ante el auge del turismo de lujo en ciertas zonas del país, las instituciones financieras han detectado las áreas de oportunidad para financiar proyectos inmobiliarios de este mercado, especialmente para proyectos de branded residences (residencias de marca) y desarrollos de bienestar o wellness.

En este escenario, Banco Sabadell informó que tan sólo en los últimos tres años, la institución ha apostado por financiar proyectos de branded residences y desarrollos wellness por un total de 300 millones de dólares, mismos que tienen un valor cercano a los 500 millones de dólares.

"El turismo está en constante transformación, por eso ofrecemos soluciones financieras a la medida, desde la adquisición y reposicionamiento de hoteles hasta el desarrollo de branded residences y proyectos wellness, con una visión de largo plazo que potencia el valor de cada proyecto y responde a un consumidor que hoy exige personalización, exclusividad y bienestar", afirmó Manuel Muñoz, jefe de Hotelería y Turismo de Banco Sabadell en México.

"Esta perspectiva— añadió— nos permite anticipar cambios, mitigar riesgos y potenciar el valor de cada proyecto”.

De acuerdo con la institución financiera, los proyectos que ha financiado dentro del segmento de turismo de lujo se encuentran en:

Riviera Nayarit.

Costa Mujeres.

Los Cabos.

Segmentos con potencial

El interés de Banco Sabadell por participar en el sector turístico de lujo se debe al potencial de los segmentos inmobiliarios de esta industria.

Por ejemplo, México se ha destacado por el desarrollo de proyectos de branded residences, los cuales, según el banco, han crecido 230% en la última década. Según Sabadell, la oferta de este tipo de proyectos ha aumentado 50% desde el 2023, de acuerdo con estimaciones de Onirius Hospitality Advisors.

Las branded residences combinan la comodidad residencial con servicios de alta gama de marcas hoteleras y de lujo. Hasta septiembre pasado, existían más de 20 proyectos de residencias de marca, según datos de Tinsa México by Accumin.

“México está marcando pauta internacional en branded residences y turismo wellness. Estos modelos no sólo redefinen la hospitalidad, sino que atraen capital global y elevan los estándares turísticos", destacó Muñoz.

Respecto a proyectos wellness, el banco resaltó que este segmento se ha convertido en un motor estratégico para la industria inmobiliaria y turística, con un valor de más de 12,000 millones de dólares en el 2024 y una proyección de crecimiento a 20,000 millones de dólares para el 2033, según el Global Wellness Institute.

"En Banco Sabadell combinamos nuestra experiencia internacional, innovación financiera y enfoque estratégico para acompañar a los desarrolladores e inversionistas que impulsan esta transformación, asegurando un crecimiento sostenido y un impacto positivo en el sector”, puntualizó Muñoz.