Reformas laborales y ajustes salariales desafían a Recursos Humanos más que la IA

Los ajustes salariales y las reformas laborales son los principales retos que enfrentan las áreas de Recursos Humanos este año, incluso por encima de la automatización, la transformación digital y la inteligencia artificial (IA), de acuerdo con el estudio Tendencias de Recursos Humanos 2026 de OCC.

El 60% de los encuestados consideró que los aumentos salariales y cumplir con los cambios en legislación laboral son el principal reto que enfrentarán las áreas de Capital Humano, tan sólo detrás de la atracción y retención de talento (71%) que suele ser el primero en la lista de desafíos.

Mientras que 52% mencionó que la IA, los cambios digitales y la automatización de procesos son un reto, el tercero en la lista.

Salario mínimo pone a prueba la agenda de RH

Este orden de factores que RH considera un desafío para 2026 se da en un momento en el que el mundo laboral mexicano se encuentra en diversos procesos de cambio.

“Este año aparecen nuevos temas que han cobrado mucha relevancia como el tema de ajustes salariales incluyendo las reformas laborales. Hace todo el sentido porque venimos de un año donde ha habido bastantes cambios. Esto se ha vuelto un reto para las empresas, adaptarse a las nuevas reformas, ajustarse a los nuevos salarios, los salarios mínimos, esto cobró mucha relevancia”, destacó Karen Villanueva, gerente de inteligencia de negocio y mercado de OCC.

Y no es para menos, el salario mínimo ha recuperado 154% de su poder adquisitivo tras una política de aumentos de doble dígito que iniciaron en el sexenio pasado y se espera que continúen para llegar al objetivo del gobierno, que el ingreso mínimo general alcance para 2.5 canastas básicas en 2030.

Recursos Humanos frente a una ola de reformas laborales

Además, los cambios legislativos impulsados desde el Congreso de la Unión han sumado obligaciones a los empleadores como la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas.

Este mes se promulgó la reforma constitucional para la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2027. Cada año se reducirán dos horas anuales hasta llegar a 2030 a las 40 horas. En este asunto, están pendientes los cambios a la Ley Federal del Trabajo para armonizarla y detallar el cómo se hará la transición paulatina hacia el nuevo límite legal.

Otro ejemplo de las obligaciones legales que deberán cumplir los empleadores es la Ley Silla. A partir del 16 de diciembre de 2025 la Ley Silla entró en vigor en su totalidad por lo que los centros de trabajo del sector privado están obligados a proveer de asientos para el descanso de los trabajadores que laboran de pie en su jornada laboral.

Además, las empresas en México estarán obligadas a capacitar a sus trabajadores para garantizar espacios laborales libres de violencia y seguros.

Los centros de trabajo de todo el país estarán obligados a capacitar a su personal para garantizar entornos laborales seguros y libres de violencia contra las mujeres.

Esta nueva obligación viene de una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a 17 ordenamientos legales, en los que se incluye la Ley Federal del Trabajo (LFT), para añadir la obligación de los empleadores del todo el país de capacitar al personal y así prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres.

Por tamaño, las áreas de Recursos Humanos de empresas medianas son las que más consideraron como un reto (64%) los ajustes salariales y el cumplimiento de las reformas laborales. Luego, las grandes empresas (62%), las pequeñas (54%) y las micro (44%).

“La prioridad número uno las empresas medianas y grandes destacan en el reto que tiene justamente en el tema de ajustes salariales y cumplimientos de las reformas laborales. Hace todo el sentido por el número de empleados que tienen y su tamaño, tienen que adaptarse a diferentes perfiles, roles, niveles y también diferentes reformas dependiendo de la industria en la que estén. ¿Cómo van a resolver esas cuestiones? Son las que están presentando un mayor reto en este sentido”, agregó Villanueva.