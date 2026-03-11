4 claves de la reforma de desconexión digital, nuevo derecho laboral en puerta en México

La desconexión digital está a un paso de sumarse a la lista de derechos laborales en México. La reforma laboral, ahora en la cancha del Senado, busca reconocer en la Ley Federal del Trabajo (LFT) la posibilidad de que los trabajadores se abstengan de contestar mensajes y llamadas al término de la jornada laboral.

La reforma de desconexión digital fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, y este martes 10 de marzo llegó la minuta al Senado, donde se analizará su viabilidad.

Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo han avanzado relativamente rápido. Las tres iniciativas que retoma el proyecto fueron presentadas el año pasado en la Cámara de Diputados, y en este 2026 ya se planteó una propuesta similar en el Senado.

¿Qué cambia con la reforma de desconexión digital? Estas son las claves de lo que se analizará:

1. ¿Qué se entiende por desconexión digital?

El proyecto define la desconexión digital como “derecho de las personas trabajadoras a abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral, en los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias”.

Es decir, el derecho no sólo aplica al finalizar la jornada laboral, también incluye los periodos vacacionales, los días festivos, de descanso y los permisos.

2. Nueva obligación de los empleadores

Para garantizar el acceso a la desconexión digital, la reforma busca incorporar en las obligaciones patronales el respeto a este nuevo derecho laboral, además de la responsabilidad de emitir políticas internas que lo regulen.

“El ejercicio del derecho a la desconexión digital contemplará el respeto a la naturaleza y objeto de la relación laboral, conciliará la actividad laboral y la vida personal, sujetándose a lo que establezca la negociación acordada entre la persona empleadora y las personas trabajadoras o sus representantes”, se plantea en la adición al artículo 132 de la LFT.

3. Laguna legal actual

La desconexión digital en México se reconoció como derecho laboral con la reforma de teletrabajo del 2021, se incluyó dentro del capítulo que reguló esta modalidad; es decir, está acotado para quienes realizan home office.

La reforma que se analiza actualmente busca hacer extensivo a todos los trabajadores el derecho a abstenerse de responder mensajes o llamadas fuera del horario laboral, sin importar la modalidad o el tipo de puesto.

4. Derecho reconocido en otros países

El derecho a la desconexión digital es una figura reconocida en otras economías. Francia fue el país pionero en la regulación, en el 2017 incorporó sumó a su lista de pisos mínimos en el trabajo la posibilidad de que las personas se abstengan de participar en comunicación al término de su jornada laboral. Además, la legislación incluye la obligación patronal de contar con herramientas de regulación de dispositivos electrónicos para asegurar el respeto al tiempo de descanso.

En España este derecho laboral se encuentra establecido desde el 2018. También hay antecedentes en Latinoamérica, en Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica y República Dominicana, aunque los países de la región reconocieron la desconexión digital como parte de las reformas de teletrabajo, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Mexicanos con poco acceso a la desconexión digital

La desconexión digital en México es casi una misión imposible. Una encuesta de OCC evidencia que el 46% de los trabajadores no cuenta con una política formal para desconectarse al finalizar su jornada laboral, y un 19% adicional reconoce que su centro de trabajo cuenta con reglas, pero no se respetan.

“Al 68% de los encuestados le gustaría que su empresa promoviera más espacios de descanso y desconexión digital y otro 30% estaría abierto a explorarlos si se diseñan correctamente”, indica la encuesta de la bolsa de trabajo en línea.

Este bajo acceso a la desconexión digital también lo muestra el informe de Expectativas 2026 y vacaciones de Rankmi, sólo el 40% de los trabajadores en México tiene una desconexión efectiva en su periodo vacacional, el dato más bajo de Latinoamérica.

Sin embargo, esta realidad puede ser contraproducente para el desempeño y la calidad de vida. “Damos por sentado el uso de pantallas que con frecuencia olvidamos los impactos que tienen sobre nuestro bienestar, particularmente a nivel psicológico y anímico”, afirma Anabel Fernández, CEO y fundadora de Affor Health.

Una investigación de la Universidad Estatal de San Diego y la Universidad de Georgia identificó que por cada hora de uso de dispositivos digitales, cada hora adicional se correlaciona con una baja medible de bienestar psicológico de una persona. Los efectos de esto van desde una baja concentración hasta una mayor dificultad para relacionarse.

“A partir de la pandemia se hizo más evidente la importancia de la desconexión digital, ya que algunas empresas que migraron a esquemas de trabajo remoto con poca planeación tuvieron problemas en el corto plazo, el resultado es que los equipos estaban trabajando más horas que cuando estaban en la oficina. El gran problema es que esto desencadenó un aumento en los casos de estrés, ansiedad y burnout”, dice Anabel Fernández.

México está en la antesala de reconocer la desconexión digital como un derecho laboral para todos los trabadores, un cambio que podría abonar a cambiar este panorama. Ahora depende del Senado si el tema avanza o no.