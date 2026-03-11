Audi y la tercera generación de suvs premium

Con la llegada de esta nueva generación a México, Audi no solo actualiza su diseño exterior, sino que también mejora la experiencia de conducción con avances tecnológicos significativos y un firme compromiso con la eficiencia.

Variedad de opciones

La nueva gama del Q3 ya está disponible en concesionarios, ofreciendo dos formatos de carrocería bien diferenciados. Por un lado, el Q3 SUV, que se puede elegir en versiones Dynamic, Select, Sport y S Line. Por otro lado, el Q3 Sportback, que cuenta con una elegante silueta tipo coupé, disponible en variantes Select, Sport y S Line. Los precios comienzan en $864,900 pesos para la versión de entrada y pueden superar el millón de pesos en las versiones más equipadas.

La nueva generación busca equilibrar la deportividad con un enfoque integral en digitalización, seguridad y sostenibilidad.

Diseño y eficiencia

A primera vista, el nuevo Q3 destaca por su imagen robusta. La parrilla Singleframe se sitúa en una posición elevada, acompañada de faros más estilizados que no solo aportan un atractivo visual, sino que también mejoran la aerodinámica del vehículo. Las líneas horizontales que definen la carrocería, junto con los prominentes blisters sobre los pasos de rueda, evocan el espíritu del legendario quattro.

La versión Sportback presenta una caída del techo que es 29 milímetros más baja que la del SUV, lo que le confiere una apariencia más ágil y deportiva. Esta opción está diseñada para quienes buscan la versatilidad de un SUV pero desean un estilo más dinámico.

Para este modelo Audi realizó un trabajo especial de investigación y desarrolló para emplear materiales reciclados y sostenibles que se emplean en el interior.

Interior digital y sostenible

Al abrir la puerta, el interior del Q3 sorprende por su diseño moderno y funcional. Audi ha incorporado su filosofía de "escenario digital" en este modelo compacto, que incluye una pantalla para el conductor de 11.9” y una pantalla táctil central de 12.8 “, ambas con un diseño curvo y orientadas hacia el conductor. La consola central ha sido simplificada, liberando espacio y ofreciendo una mayor amplitud visual.

La sostenibilidad también es una prioridad en el interior del Q3. La marca ha utilizado tejidos de poliéster 100% reciclado y alfombrillas de Econyl, una fibra de nailon obtenida de redes de pesca recuperadas. Además, las inserciones decorativas están hechas de maderas de rápido crecimiento, reflejando un compromiso con el medio ambiente sin comprometer la calidad.

Innovación en iluminación

Uno de los aspectos más destacados del nuevo Q3 son sus faros. Este modelo introduce la tecnología micro-Led en sus faros digitales Matrix, lo que proporciona una iluminación más precisa y potente, evitando deslumbrar a otros conductores. Además, permite funciones de comunicación con el entorno, como las advertencias del asistente de cambio de carril proyectadas sobre la carretera. Por primera vez, los propietarios pueden personalizar la firma luminosa del vehículo a través de la pantalla central, eligiendo entre diferentes diseños para la bienvenida y despedida.

Desde su debut en el mercado de los SUV compactos premium, el Audi Q3 ha vendido más de dos millones de unidades en todo el mundo.

Motores eficientes y chasis adaptativo

En cuanto a la motorización, la gama del Q3 incluye dos opciones mecánicas. La versión de entrada cuenta con un motor 1.4 TFSI de 150 caballos de fuerza y tracción delantera, disponible en las versiones Dynamic y Select. Para quienes buscan un rendimiento superior, las versiones Sport y S Line están equipadas con un motor 2.0 TFSI de 204 caballos, con tracción total quattro y transmisión S tronic.

Audi ha mejorado la dinámica de conducción con un nuevo sistema de amortiguación, que ajusta la respuesta en milésimas de segundo según el tipo de terreno, buscando un equilibrio perfecto entre confort y agilidad. Además, la dirección progresiva, que varía su desmultiplicación según el ángulo de giro, proporciona mayor precisión en ciudad y estabilidad en carretera.

Con esta nueva generación, Audi reafirma su posición en un segmento altamente competitivo, ofreciendo un producto que no solo destaca por su diseño y espacio, sino que también se distingue por su conectividad, seguridad y responsabilidad ambiental.