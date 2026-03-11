La restricción para TV ya no es relevante para Telmex: Sindicato de telefonistas

El futuro de Teléfonos de México (Telmex) no está más en la posibilidad de prestar servicios de televisión de paga, aun cuando su matriz, América Móvil, tiene la infraestructura para desplegar un producto así y a escala nacional en pocas semanas, consideró Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), con motivo de la concesión de Telmex que este miércoles 11 de marzo empieza una nueva vigencia de 30 años.

Los dichos del líder sindical podrían respaldarse en la flota satelital de Star One de América Móvil que da cobertura a todo el continente y en la red de más de 500,000 kilómetros de fibra óptica del propio Telmex que podrían soportar un producto de televisión restringida y al mismo tiempo provocar toda una sacudida de ese negocio en México. El futuro, dijo Hernández Juárez, está en el origen de Telmex: “Está en ser pionero”.

“Esa habilitación siempre se ha buscado y se seguirá gestionando, porque la empresa tiene todo el legítimo derecho a entrar a ese negocio. Pero quien piense que ese permiso es lo más relevante para el futuro de Telmex, no está viendo bien la película”, dijo el líder de los telefonistas.

Francisco Hernández Juárez, que en 2026 cumple medio siglo al frente del sindicato de telefonistas y que a su vez es el sindicato de empresa privada más grande de México, aseguró que el futuro inmediato de Telmex está ligado directamente a la regulación asimétrica que desde hace doce años mantiene a la compañía como el agente económico preponderante de las telecomunicaciones mexicanas.

Para el líder obrero, la regulación asimétrica ha permitido más a los competidores pelear los clientes que Telmex ya tenía, que abrir nuevos mercados en regiones desatendidas, al mismo tiempo que Teléfonos de México fue partida en dos compañías, una mayorista y otra minorista, tras el mandado de la separación funcional ordenado por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2017, “y si se ordena otro tipo de separación, eso sí complicaría el futuro de la compañía”, declaró Hernández en referencia a una hipotética separación estructural para Telmex.

“Se sigue gestionando eso de la televisión y se sigue sin autorizar. Pero, sinceramente, y ya sin demérito de lograrlo, me parece que eso ya no es tan relevante. Lo importante, es que nos dejen competir en condiciones de igualdad; que se deseche; que se modifique el término de preponderancia, que se le quiten las medidas asimétricas a Teléfonos de México y que todas las empresas del país estén más orientadas en conectar nuevos clientes, que estar peleándose por el mercado que ya está saturado. Eso es un equilibrio que se debe cuidar. Eso es lo importante”.

La declaración de Francisco Hernández Juárez puede leerse a dos bandas: Telmex desechó el acceso a la televisión de paga como su objetivo principal, porque ya oferta un producto de video en México desde el año 2019, a través de promociones y paquetes en los que agrega los contenidos de Netflix a sus suscriptores de banda ancha y cuando la televisión de paga vive por su lado una dura época por las desconexiones de suscripciones en hogares.

La otra parte de la declaración pudiera ser un mensaje para la nueva autoridad reguladora, de cara a la próxima revisión bienal de 2027 para medir e identificar qué tanto Telmex cumplió con la regulación asimétrica que se actualizó en 2024, porque para Hernández Juárez la empresa Teléfonos de México está “subsidiando” los despliegues de otras compañías con los suyos propios, un contexto que el gobierno tendría que observar:

“Nos parece, como sindicato, que deben cambiarse los términos en que debe impulsarse el desarrollo de las comunicaciones en el país, porque el esquema de que las empresas se peleen por el pequeño mercado que tenemos nosotros y no por ampliar el mercado y no incentivar desde el gobierno a otras empresas a invertir en los lugares donde no se ha logrado conectar a los más desfavorecidos, no está siendo de mucha utilidad y entonces la preponderancia es más un esquema de subsidio a favor de las empresas competidoras, que, insisto, están peleándose por los clientes que ya tienen servicio y por los que más rentabilidad dan, pero no por ampliar la cobertura y la conectividad de más mexicanos”.

Telmex oferta servicios integrales, además del commodity en que se ha convertido la telefonía fija, y esa es una vertical que seguirá generando flujo para la empresa y los telefonistas, platicó en llamada telefónica el líder sindical.

“Los trabajadores, por supuesto, ven bien que se amplié el título de concesión, para que la empresa pueda seguir brindando servicio. Ellos hacen la empresa, de manera interna y en la planta externa. El título original terminó, pero viene una nueva era de ser pioneros. Y en lo que toca al gobierno, el gobierno debe ser el principal promotor de estímulos, para que las empresas vayan a hacer conectividad”, declaró Hernández Juárez.