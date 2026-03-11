Sheinbaum desiste de presentar demanda civil contra Musk por comentarios sobre cárteles

La ⁠presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó la mañana de este miércoles ⁠que desistió de presentar ⁠una demanda civil contra el multimillonario Elon Musk por unos comentarios que hizo sobre ella tras la detención y muerte de "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A fines del mes pasado la mandataria dijo que su Gobierno estaba considerando ejercer acciones legales contra Musk quien en su red social X había contestado que Sheinbaum "solo dice lo que le dicen ⁠sus jefes ⁠del cártel" ⁠a una pregunta de otro usuario ⁠sobre un video pasado en el que se veía a la presidenta afirmar que volver a la "guerra contra el narcotráfico" desarrollada por anteriores ⁠presidentes mexicanos no era opción.

INFORMACIÓN EN PROCESO...