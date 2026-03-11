Lectura 1:00 min
Sheinbaum desiste de presentar demanda civil contra Musk por comentarios sobre cárteles
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó la mañana de este miércoles que desistió de presentar una demanda civil contra el multimillonario Elon Musk.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó la mañana de este miércoles que desistió de presentar una demanda civil contra el multimillonario Elon Musk por unos comentarios que hizo sobre ella tras la detención y muerte de "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A fines del mes pasado la mandataria dijo que su Gobierno estaba considerando ejercer acciones legales contra Musk quien en su red social X había contestado que Sheinbaum "solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel" a una pregunta de otro usuario sobre un video pasado en el que se veía a la presidenta afirmar que volver a la "guerra contra el narcotráfico" desarrollada por anteriores presidentes mexicanos no era opción.
