Revolut obtiene licencia bancaria completa en Reino Unido tras años de espera
La empresa británica Revolut anunció este miércoles que recibió la aprobación regulatoria para obtener una licencia bancaria completa en Reino Unido, poniendo fin a una espera de varios años para que la empresa de tecnología financiera comenzara a ofrecer cuentas corrientes a los clientes británicos.
"El lanzamiento de nuestro banco en Reino Unido ha sido una prioridad estratégica a largo plazo para Revolut y marca un momento significativo en nuestra trayectoria. Reino Unido es nuestro mercado nacional y es fundamental para nuestro crecimiento", afirmó Nik Storonsky, cofundador y presidente ejecutivo de Revolut, en un comunicado.
