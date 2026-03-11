Claudia Curiel presenta avances sobre intervención en escuelas de arte y cultura

Este martes, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, presentó los avances del plan integral de renovación de escuelas de arte y cultura, uno de los proyectos que, como anunció al principio de su gestión, es una de las prioridades tanto sobre la intervención en infraestructura como en la revisión de sus planes de estudios, la ampliación de la matrícula y, ha reiterado, sobre el diálogo con sus cuerpos docentes y demás trabajadores.

El anuncio se realizó en las instalaciones del Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, donde la funcionaria dio el primer recorrido de supervisión y anunció que para ambos inmuebles se han invertido 58 millones de pesos, particularmente destinados para rehabilitación, mantenimiento y equipamiento según las necesidades de cada inmueble.

Conservatorio Nacional de Música. Foto: Especial.

Este monto, se dijo, forma parte de los alrededor de 1,500 millones de pesos que Cultura destina para este proyecto prioritario.

Entre las intervenciones en el Conservatorio, explicó Curiel, se trabajó en impermeabilización, servicio del sistema eléctrico, instalación de nuevas luminarias y la aplicación de pintura en diversos puntos de las instalaciones. Asimismo, se intervinieron los pisos de cerámica, vinilo y madera, entre otros detalles.

“Se compraron 13 millones de pesos de instrumentos. Se compraron 15 pianos, cuerdas, percusiones, saxofones, que eran también una demanda. Hace décadas que no se compraban instrumentos. Además se invirtieron 29 millones de pesos en mantenimiento y conservación de los espacios esenciales, se compraron casi 1,800 bienes como mobiliario, equipo, licencias informáticas por cuatro millones de pesos y 12.8 millones en 96 instrumentos de cuerda, viento, percusión”, detalló Curiel de Icaza y dijo que para este inmueble la inversión fue de 47 millones, mientras que para la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello la inyección de presupuesto fue de 11 millones de pesos.

Por otro lado, la secretaria de Cultura confirmó que este año se redujeron a cero las cuotas por colegiaturas e inscripciones tanto en las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) como del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).

Centro de Capacitación Cinematográfica. Foto: Especial.

“Todo eso ya se canceló, toda la educación artística es gratuita y también tuvimos un incremento importante de matrícula con 4,000 alumnos que vamos a tener en el Arsenal, que es la de Chapultepec, en el CCC también de Chapultepec y con dos estados nuevos que se sumaron a la red de educación artística”, expuso.

En total, son 39 las escuelas del INBAL, el INAH, el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) que son revisadas e intervenidas por Cultura federal, tanto físicamente como en su plan de estudios.

Curiel de Icaza se comprometió a que este año se entregarán los resultados de las intervenciones sobre las 39 escuelas mencionadas.

La inversión proyectada exclusivamente para este año es de unos 700 millones de pesos para la intervención en escuelas del INBAL y del INAH. Asimismo, sobre esta última dependencia, Curiel de Icaza adelantó que se destinarán 400 millones para la construcción de un nuevo edificio de laboratorios para la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).