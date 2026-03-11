Brecha salarial se considerará violencia laboral, avanza reforma en Senado

La brecha salarial será considerada violencia laboral para garantizar que la igualdad sustantiva se aplique en México, este martes el Senado de la República aprobó de forma unánime una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias (LGAMVLV) para calificar como violencia laboral la percepción de un ingreso menor por trabajo igual dentro de una empresa.

El proyecto retoma una iniciativa impulsada por la senadora Sasil de León Villard de la bancada de Morena, para reformar el artículo 11 de la legislación para establecer que la percepción de un salario menor por igual trabajo que realiza un hombre dentro de un mismo centro laboral se constituya como violencia laboral.

La reforma añade la fracción XI sobre igualdad salarial como principio rector del acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, así como una modificación al artículo 11 para señalar de forma explícita que “la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral” será considerada violencia laboral.

Brecha salarial constituye violencia laboral

La senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla, representante de la Comisión para la Igualdad de Género, señaló durante la presentación del dictamen, que la desigualdad salarial es una manifestación concreta de violencia y discriminación, además de una violencia silenciosa y normalizada presente en todos los espacios de trabajo que impacta directamente en la vida de las mujeres.

“Cuando una mujer recibe un menor salario por el mismo trabajo se vulnera su derecho a la igualdad sustantiva, se limita su autonomía económica y se perpetúan relaciones de poder que sostienen otras formas de violencia”, puntualizó la legisladora durante la exposición de la iniciativa.

Afirmó que la violencia contra las mujeres no siempre se expresa con golpes, sino también con silencios institucionales, oportunidades negadas y "salarios injustos" a los que las trabajadoras se adhieren por temor a perder su empleo.

Agregó que nombrar la brecha salarial como violencia laboral implica señalar una conducta que debe ser prevenida, atendida y sancionada, además de alinearse con el derecho constitucional en materia de igualdad, así como con los compromisos internacionales que ha pactado México sobre no discriminación y derechos laborales.

Por su parte, el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, resaltó que aún hay brechas de ingresos entre géneros que necesitas cerrarse, por ello, resaltó la urgencia de fortalecer el marco jurídico para garantizar espacios laborales libres de violencia, especialmente para las mujeres.

"Ese reconocimiento es importante porque permite visibilizar una práctica injusta y dota a las autoridades de herramientas más claras para prevenirla, sancionarla y erradicarla”, enfatizó.

La iniciativa de reforma a la LGAMVLV en materia de igualdad salarial aprobada en el Senado ya fue enviada a la Cámara de Diputados para seguir su discusión legislativa y posible aprobación.