Gobierno firma primer acuerdo con Google, Meta y TikTok para combatir violencia digital contra las mujeres

El Gobierno de México firmó este miércoles el primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en internet, con el objetivo de fortalecer la coordinación con empresas tecnológicas como Google, Meta y TikTok para mejorar los mecanismos de prevención, denuncia y atención de casos de violencia digital.

Durante la presentación del acuerdo, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que el espacio virtual forma parte de la vida cotidiana de la población, por lo que resulta indispensable atender los riesgos que enfrentan las mujeres en ese entorno.

El acuerdo anunciado contempla distintas acciones, divididas en nueve medidas de prevención y ocho de atención.

Algunas de las acciones preventivas son:

Revisar y fortalecer las normas comunitarias de las plataformas.

Difundir una cartilla de seguridad digital para usuarias y usuarios.

Realizar campañas educativas mensuales para promover una convivencia digital libre de violencia.

Impulsar contenidos informativos para prevenir abusos y fomentar la denuncia.

También se buscará educar a creadores de contenido y usuarios sobre el uso responsable de la tecnología, así como fortalecer las herramientas de privacidad y reporte de conductas abusivas.

Por su parte, en el ámbito de atención, el acuerdo prevé:

Medidas inmediatas para atender casos de violencia digital.

Herramientas para que las víctimas puedan bloquear cuentas agresoras o restringir comentarios.

Mayor cooperación entre plataformas y autoridades para investigaciones.

Retiro más rápido de contenido íntimo no consensuado o material de abuso sexual, especialmente cuando involucra a menores.

Asimismo, los mecanismos de reporte estarán vinculados con la línea telefónica 079, opción 1, que ofrecerá orientación, primeros auxilios emocionales y canalización a autoridades o servicios jurídicos.

Millones de personas sufren ciberacoso

Se indicó que, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentados durante el anuncio, 83.7% de la población mexicana utilizó internet en 2024, lo que equivale a alrededor de 90.3 millones de personas.

Sin embargo, el uso masivo de las redes también ha venido acompañado de violencia digital. Según el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA), 18.9 millones de personas fueron víctimas de ciberacoso en 2024, de las cuales 10.6 millones son mujeres y 8.3 millones hombres.

Hernández destacó que el problema afecta especialmente a mujeres jóvenes, ya que 57.7% de las mujeres que reportaron ciberacoso tienen menos de 29 años de edad.

Además, explicó que el tipo de agresiones suele ser diferente entre hombres y mujeres. Mientras que ellos reportan principalmente mensajes o llamadas ofensivas, las mujeres enfrentan con mayor frecuencia insinuaciones sexuales, envío de contenido sexual, suplantación de identidad o difusión de información personal e imágenes íntimas sin consentimiento.

“La manera en la que se expresa la violencia es distinta y el impacto también. Las mujeres manifiestan sentir más miedo, inseguridad, estrés y frustración”, señaló.

Colaboración sin afectar la libertad de expresión

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el acuerdo no implica nuevas leyes ni medidas de censura, sino un mecanismo de cooperación con las empresas tecnológicas.

“No es una ley, sino una colaboración voluntaria en donde particularmente la Secretaría de las Mujeres trabaja junto con las plataformas para hacer conciencia, prevenir y atender casos de denuncia”, señaló.

Ausencia de la red X

Hernández Mora detalló que la red social X también fue invitada al proceso de diálogo, pero no participó en las reuniones, argumentando que no cuenta con oficinas en México.

La secretaria consideró que en esa plataforma se observa con frecuencia mayor circulación de discursos de odio y campañas de ataques contra mujeres, incluidas figuras públicas.