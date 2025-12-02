Decreto de Turismo Comunitario toma como modelo a Maya Ka’an

Cancún, QRo.- Se ingresó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el Decreto de Turismo Comunitario que declara esta actividad de interés público y busca garantizar la preservación del patrimonio biocultural de las comunidades originarias.

Según las autoridades federales, el modelo que buscan replicar en todo el país es Maya Ka’an, ubicado en la zona centro de Quintana Roo.

“Maya Ka’an es el modelo que tomamos para hacer del turismo comunitario una política de gobernanza en México”, expuso la funcionaria durante la presentación del catálogo de experiencias del Mundo Maya en Tihosuco hace dos meses y medio.

El documento ingresado ante la Conamer especifica que habrá inversión pública para infraestructura; equipamiento; economía social; inclusión financiera y financiamiento; integración digital; certificaciones; marcas; estándares de calidad; reglas de origen; formación; capacitación; comercialización; promoción turística; desarrollo comunitario y rural; medio ambiente; cultura, y patrimonio biocultural, entre otras, a partir de su entrada en vigor.

Se crea además la Coordinación Nacional para el Fomento del Turismo Comunitario, misma que presidirá el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), cuyo objeto será orientar, impulsar acciones, gestionar esfuerzos públicos, así como coordinar la participación de las instituciones de los tres órdenes de gobierno en materia de turismo comunitario.

El documento invoca la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la cual establece en su artículo 15 que la propiedad reconocida a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre los elementos de su patrimonio cultural, es un derecho inalienable, imprescriptible, irrenunciable, inembargable y de naturaleza colectiva.

Se define además esta actividad, como la modalidad de turismo gestionada por las comunidades locales, en la que sus integrantes participan de manera activa en la generación, gestión y promoción de las actividades turísticas del territorio que habitan, integrando su identidad cultural colectiva, gastronomía tradicional, tradiciones y costumbres, el patrimonio histórico, natural y biocultural, así como las actividades productivas y los modos de vida comunitaria de la región.

Una vez que concluya su análisis ante la Conamer, se publicará para su entrada en vigor antes de que concluya el año.

Zona maya

Actualmente Maya Ka’an es una red de cooperativas ecoturísticas en un espacio geográfico que abarca el centro de Quintana Roo en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, con algunos espacios dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.

Las comunidades se sometieron a un proceso de capacitación que incluyó desde el manejo de marca hasta la certificación de guías turísticos y la adopción de estándares de calidad empresarial adaptados a las cooperativas ejidales.

En 2014, gracias al empuje de las propias cooperativas ejidales en la zona maya de Quintana Roo, lograron crear la marca Maya Ka’an, el destino número 12 del Caribe mexicano.

Desde entonces Maya Ka’an es promovido por los distintos gobiernos estatales de Quintana Roo como sinónimo de turismo de bajo impacto, rural y con una arraigada identidad maya que consideran su más importante baluarte, lo cual les valió ser considerados para el plan de financiamiento Kuxatur, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con Sierra la Laguna en Baja California Sur y Huatulco, Oaxaca.

En 2023, el modelo de turismo comunitario que se desarrolla en Maya Ka’an, en la zona centro de Quintana Roo, se anunció que sería replicado en el resto de estados del Mundo Maya, con 30 millones de dólares aportados por el gobierno de Estados Unidos.