¿Cómo serán las viviendas del Fovissste? Así planea construir 100,000 casas para burócratas

El programa habitacional del Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste) sexenio, que contempla la edificación de 100,000 hogares por parte de este organismo, también busca replantear la forma en que se diseña la vivienda social, con modelos más flexibles, adaptados a las regiones y con servicios integrados en los desarrollos.

De acuerdo con Raúl Herrera, encargado de la subdirección de Vivienda del Fovissste, el plan parte de la premisa que la vivienda no puede ser uniforme en todo el país. “La vivienda social… tiene varios ingredientes muy importantes; la adecuación cultural es importantísima”, explicó.

Esto implica que los proyectos no se replicarán de forma estándar, sino que se ajustarán a las condiciones de cada región. “Las regiones varían en las condiciones de vida de las personas”, señaló.

En ese sentido, el funcionario apuntó que el diseño buscará incorporar las formas de vida locales, incluso con materiales y técnicas tradicionales. Además, mencionó experiencias en distintos estados donde se ha trabajado con vivienda de adobe y mano de obra de los propios beneficiarios, lo que permite responder mejor a las necesidades sociales y reducir costos.

Uno de los ejes del programa será la autoproducción de vivienda, un esquema en el que los propios derechohabientes participan en la construcción de sus casas. “Es un modelo de atención también probado, que la gente ha hecho suyo porque administra su recurso, eso abate los costos y también responde a la condición particular de la manera en la que quiere vivir la familia”, indicó.

A este modelo se suma el diseño participativo, con el que se busca que las familias tengan injerencia directa en cómo será su vivienda, en lugar de recibir un producto estandarizado.

Vivienda con servicios y comunidad

El programa también contempla la construcción de vivienda nueva en conjuntos habitacionales, pero con un enfoque distinto al de desarrollos tradicionales, al integrar servicios y equipamiento desde el inicio.

Entre los elementos previstos está la incorporación de tiendas básicas en coordinación con el ISSSTE. “Una alianza con el ISSSTE para que se provea de una tienda de SuperISSSTE básica que cubra las necesidades de los habitantes, pero también de la comunidad no derechohabiente”, explicó Herrera.

Además, se plantea incluir espacios de atención médica dentro de los desarrollos. “Adicionalmente está previsto tener consultorios de atención inmediata”, indicó.

La intención es que los conjuntos no solo sean espacios habitacionales, sino entornos con servicios cercanos que reduzcan traslados.

En términos generales, el modelo de vivienda que impulsa el Fovissste contempla:

Adaptación a las condiciones culturales y regionales.

Uso de materiales y técnicas acordes a cada zona.

Participación de los beneficiarios en el diseño.

Modalidades de autoproducción para reducir costos.

Desarrollo de conjuntos habitacionales con servicios integrados.

Incorporación de tiendas básicas.

Espacios de atención médica inmediata.

Este enfoque busca atender una de las principales críticas históricas a la vivienda social, que es la falta de adecuación a las necesidades reales de las familias y la desconexión con su entorno.

Herrera resaltó que estos elementos forman parte de una visión de vivienda adecuada, en la que no solo importa la construcción de casas, sino las condiciones en las que se habitan.

Con este esquema, el Fovissste se suma al programa de Vivienda para el Bienestar con una meta específica para la burocracia, en un intento por ampliar la oferta de vivienda social en el país.