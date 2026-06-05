Rusia intercepta 25 drones cerca de San Petersburgo, donde se celebra el "Davos ruso"

Las fuerzas rusas interceptaron en la madrugada de este sábado 25 drones en las cercanías de San Petersburgo, ciudad donde se celebra un importante foro económico, anunció el gobernador regional, Aleksandr Drozdenko.

"Veinticinco drones fueron derribados sobre la región de Leningrado. Las operaciones de combate continúan", escribió el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram.

El miércoles, durante la inauguración del Foro de San Petersburgo, conocido como el "Davos ruso", drones ucranianos impactaron una instalación petrolera y un emplazamiento militar cercano.

Los invitados que llegaban al evento fueron recibidos con una columna de humo negro como telón de fondo.

La cumbre, a la que asisten altos funcionarios rusos y extranjeros, concluye este sábado, un día después de la intervención del presidente Vladimir Putin.

Otros ocho drones ucranianos fueron interceptados esta madrugada cuando se dirigían hacia Moscú, reportó en Telegram el alcalde de la ciudad, Serguéi Sobianin.

Ucrania ha intensificado recientemente sus ataques con aeronaves no tripuladas en los territorios ocupados y contra Rusia, en represalia por los bombardeos diarios de Moscú contra su territorio.