Demanda de crédito para vivienda repuntará en 2026

Según el análisis del banco de desarrollo, el crédito de los participantes públicos y privados se concentrará en la adquisición de vivienda, con 493,139 acciones, equivalentes a 57% del total, mientras que los mejoramientos representarán el 43% restante. Dentro del rubro de adquisición, se prevé una distribución prácticamente equilibrada entre vivienda nueva y existente, con cerca de 246,000 créditos en cada segmento.

“Se observa un aumento en la demanda de vivienda nueva y existente, así como en los mejoramientos. Se estima que los meses de junio, agosto y diciembre del 2026 serán en los que más vivienda nueva se demande. Julio, octubre y diciembre serán los meses con mayor demanda de vivienda existente; mientras que febrero, mayo, agosto y noviembre serán los de mayor demanda de acciones de mejoramiento”, señala el análisis de la SHF.

Jugadores relevantes

En este contexto, el Infonavit se perfila como el principal otorgante de crédito, con 650,080 financiamientos, equivalentes a 75% del total, seguido por la banca comercial, que colocaría 97,979 créditos, es decir, 11.3% del mercado. Por su parte, se espera que el Fovissste destine 30,410 acciones, principalmente para adquisición.

Por entidad federativa, se prevé que el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Ciudad de México, Tamaulipas y Guanajuato concentren la mayor demanda para adquisición y mejoramiento.