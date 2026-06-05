Kim Jong Un insiste en reforzar la disuasión nuclear naval de Corea del Norte

El líder norcoreano Kim Jong Un visitó el destructor Kang Kon para supervisar una prueba de navegación e hizo hincapié en la necesidad de reforzar la capacidad de la Armada para disuadir una guerra nuclear, informó este sábado la prensa estatal.

El reporte se dio a conocer horas después de que se anunciara que el presidente chino, Xi Jinping, visitará Corea del Norte del 8 al 9 de junio, tras haber recibido en Pekín recientemente al estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin.

En los últimos años, Kim se ha comprometido a fortalecer las capacidades navales de Corea del Norte, y en mayo del año pasado supervisó el fallido lanzamiento del destructor Kang Kon, que posteriormente fue reparado y relanzado un mes después.

Durante la visita del jueves, Kim destacó la importancia de desarrollar rápidamente la fuerza naval para convertirla en una fuerza "capaz de hacerse cargo de manera confiable de una parte de la disuasión de la guerra nuclear", informó la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA.

Construir una armada capaz de asestar un "golpe mortal" a los enemigos tanto por encima como por debajo del agua es un objetivo central del actual plan quinquenal de desarrollo de la defensa del partido gobernante, dijo Kim.

El líder norcoreano visitó el buque junto con altos funcionarios y su hija y posible heredera, Ju Ae, según las imágenes difundidas por los medios estatales de Pyongyang.

Desde que una cumbre de 2019 entre Kim y Trump fracasara por desacuerdos sobre el alcance de la desnuclearización y el alivio de las sanciones, Pyongyang se ha declarado repetidamente un Estado nuclear "irreversible".